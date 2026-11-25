Moțiunea simplă inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost votată miercuri, 25 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților, înregistrând 154 de voturi favorabile, 91 împotrivă și 17 abțineri. După anunțarea rezultatului, parlamentarii USR i-au cerut demisia ministrului PSD, care a respins acuzațiile privind gestionarea problemelor din sistemul sanitar.

Adoptarea unei moțiuni simple nu determină automat demiterea ministrului vizat. Demersul reprezintă un instrument parlamentar prin care una dintre Camerele Legislativului își exprimă neîncrederea în activitatea unui membru al Executivului sau în politicile promovate de Guvern într-un anumit domeniu.

Deputații au dezbătut miercuri moțiunea intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”.

Textul documentului a fost prezentat în plen de deputatul USR Emanuel Ungureanu, după care ministrul Sănătății a luat cuvântul pentru a răspunde acuzațiilor.

Ministrul Sănătății și-a început discursul cu un atac la adresa parlamentarilor USR.

„Pentru o secundă, am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, am văzut că este USR în sală. Și unde e USR, e circ”, a spus el la începutul intervenției. Alexandru Rogobete a susținut că inițiatorii moțiunii nu au demonstrat existența unor abateri administrative în activitatea sa la conducerea Ministerului Sănătății, iar documentul conține acuzații motivate politic.

„Demersul dumneavoastră de azi a depășit orice limită a acuzațiilor politice, prezentați doar lozinci. Moțiunea e lipsită de esență si de sens. V-ați cățărat pe drama oamenilor. Ce poate fi mai puțin empatic decât asta? E un instinct de bază al celor de la USR și al USR-iștilor din PNL”.

Ministrul li s-a adresat și pacienților, recunoscând că sistemul medical din România are în continuare probleme. Totodată, le-a cerut reprezentanților celor două formațiuni să nu mai utilizeze „drama pacienților penru a mai crește câteva puncte electorale”.

„Nu am declarat niciodată că avem de toate, e o tentativa jenantă de a mă asocia cu tragedia de la Colectiv”, a mai declarat ministrul de la tribuna Camerei Deputaților.

Deputata USR Diana Buzoianu a intervenit în dezbatere și i-a răspuns ministrului după afirmațiile acestuia privind comportamentul parlamentarilor din partidul său.

„Palatul devine circ atunci când clovnul intră în palat crezându-se rege”.

Buzoianu a amintit că PSD participă la luarea deciziilor guvernamentale de peste cinci ani și i-a cerut ministrului explicații privind lipsa unor tratamente necesare pacienților. Deputata USR l-a întrebat pe Alexandru Rogobete „de ce mințiți pacienții că există medicamente, care nu există în farmacii. De ce în 2026 un pacient care intră în spital ca să fie tratat, trebuie să își trimită rudele să cumpere medicamente din afara spitalului”.

Aceasta a mai afirmat că, în eventualitatea în care ministrul ar avea nevoie de îngrijiri medicale, „spitalele din România vă vor primi cu covorul roșu”. Diana Buzoianu și-a încheiat intervenția solicitând demisia lui Alexandru Rogobete. O cerere similară a venit și din partea deputatului liberal Adrian Cosma.

„Lăsați campania de PR și plecați acasă”.

În timpul dezbaterilor, parlamentarii USR au afișat pe băncile din plen pancarte cu mesajul „DEMISIA”.

Deputatul UDMR Vass Levente a declarat că parlamentarii Uniunii se vor abține la votul asupra moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății. Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, a spus că reprezentanții acestuia vor păstra poziția adoptată în mod obișnuit la asemenea voturi.

„Noi, de obicei, mergem pe formula «prezent, nu votez».

Când mergem pe altă formulă, sunt situații rare. E ca în Macbeth. Când se mișcă pădurea nu e bine. Deocamdată rămânem pe formula «prezent nu votez». La încheierea dezbaterilor, Alexandru Rogobete a respins solicitările parlamentarilor privind plecarea sa de la conducerea Ministerului Sănătății.

„Cum aș putea să îmi dau demisia, când mi-o cer unii care n-au făcut nimic în țara asta decât circ”, a spus Rogobete.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a intervenit în timpul dezbaterilor din Camera Deputaților printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a criticat demersul parlamentar al PNL și USR. Liderul social-democrat a calificat moțiunea drept ridicolă și a afirmat că „dacă ești criticat de USR, sigur faci bine pentru România”.

„Ministrul Rogobete a început să verifice decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici din Sănătate. Exact acolo unde trebuie să existe transparență și responsabilitate. Are USR o problemă cu asta?! Dar cu voturile AUR, au o problemă?! Sau interesul bate propaganda lor despre «extremism»”, a mai transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că, indiferent de rezultatul votului din Camera Deputaților, Alexandru Rogobete trebuie să își continue activitatea la Ministerul Sănătății „cu și mai multă determinare”.

Gestionarea deficitului de medicamente necesare pacienților oncologici și celor cu afecțiuni psihice se numără printre principalele probleme invocate de semnatarii moțiunii simple.

Parlamentarii PNL și USR l-au acuzat pe ministrul PSD că acordă prioritate promovării propriei imagini prin fotografii și materiale video, în detrimentul rezolvării dificultăților întâmpinate de pacienți.

Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat la conducerea Ministerului Sănătății, a fost acuzat și de elaborarea deficitară a bugetului pentru anul 2026, precum și de tratarea sesizărilor pacienților „ca pe o problemă de imagine”.

Cele două formațiuni au solicitat prezentarea unui calendar de finanțare și achitare a datoriilor aferente concediilor medicale, cu termene stabilite pentru fiecare perioadă și casă de asigurări de sănătate.

Parlamentarii au cerut Executivului să prezinte și măsurile prin care intenționează să împiedice acumularea unor noi restanțe.

Subiectul disponibilității medicamentelor în farmacii a ajuns în atenția publică după ce jurnalista Digi24 Liliana Ruse a semnalat, într-o postare pe Facebook, dificultățile întâmpinate în procurarea tratamentului de care are nevoie. Jurnalista a scris că medicamentul Lyrica „a dispărut de pe piață”, descriindu-l drept „un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie”.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, mai afirmase jurnalista.

Alexandru Rogobete a reacționat ulterior printr-un mesaj publicat pe Facebook, fără să facă referire directă la jurnalistă. Ministrul Sănătății a afirmat că „informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”.

În susținerea afirmațiilor sale, Rogobete a invocat datele raportate la 13 noiembrie 2026, potrivit cărora medicamentul era disponibil la nivel național. În urma reacției ministrului Sănătății, Liliana Ruse și-a actualizat mesajul publicat inițial pe rețeaua de socializare.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”.