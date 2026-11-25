Republica Moldova. Moldovenii vor plăti considerabil mai mult pentru energia electrică. Tarifele cresc cu peste un leu pentru fiecare kilowatt-oră consumat. Majorarea se aplică atât în centrul și sudul țării, cât și în nord. Pentru aceeași cantitate de energie folosită, facturile vor fi mai mari cu până la 28,7%.

Noile tarife au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința din 25 noiembrie. În centrul și sudul țării, consumatorii deserviți de Premier Energy vor achita 4,58 lei pentru un kilowatt-oră, fără TVA. Până acum, tariful era de 3,56 lei. Astfel, energia electrică se scumpește cu 1,02 lei pentru fiecare kWh consumat.

În nordul țării, unde furnizor este Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord), tariful va ajunge la 4,99 lei/kWh, fără TVA. În prezent, consumatorii achită 3,95 lei. Majorarea este de 1,04 lei pentru fiecare kilowatt-oră.

Creșterea se va simți direct în facturile lunare. Gospodăriile din centrul și sudul țării vor plăti cu 28,7% mai mult pentru aceeași cantitate de energie electrică. În nord, facturile vor crește cu 26,3%.

Noile tarife au fost stabilite și pentru consumatorii casnici care au ales plata diferențiată, în funcție de orele în care folosesc energia electrică. În nordul țării, clienții FEE-Nord vor plăti 5,15 lei pentru un kWh în intervalul 07:00–23:00. Pentru energia consumată noaptea, între orele 23:00 și 07:00, tariful va fi de 4,47 lei/kWh.

În centrul și sudul țării, consumatorii Premier Energy vor achita 4,77 lei/kWh în timpul zilei, între orele 07:00 și 23:00. Noaptea, tariful va fi de 3,96 lei/kWh.

Prin acest sistem, energia electrică folosită noaptea este mai ieftină decât cea consumată în timpul zilei. Totuși, pentru a beneficia de tariful redus, gospodăriile trebuie să folosească mai multe aparate electrice în intervalul de noapte.

ANRE explică scumpirea prin creșterea prețurilor la care furnizorii cumpără energia electrică. Costurile reale au fost mai mari decât cele luate în calcul atunci când au fost stabilite tarifele anterioare. Unul dintre motive este creșterea prețurilor la energia electrică pe piețele regionale. De asemenea, furnizorii au avut cheltuieli mai mari pentru energia cumpărată de la centralele de termoficare. Un alt factor este evoluția prețurilor de pe piața spot. Acolo, energia electrică este cumpărată pentru livrare pe termen scurt, iar prețurile pot varia în funcție de cerere și ofertă.

Agenția mai explică faptul că noile tarife trebuie să acopere cheltuielile reale ale furnizorilor. În acest fel, ar putea fi evitată acumularea unor noi diferențe financiare între costurile suportate și banii încasați din facturi. ANRE susține că ajustarea este necesară și pentru ca furnizorii să-și poată continua activitatea și să asigure livrarea energiei electrice către toți consumatorii.

Majorarea tarifelor a provocat nemulțumiri în rândul populației. Mai mulți oameni s-au adunat în fața sediului ANRE și au protestat împotriva scumpirii energiei electrice.

Manifestanții au criticat decizia și au spus că noile prețuri vor pune o povară suplimentară pe umerii familiilor. Potrivit acestora, cheltuielile pentru electricitate vor ocupa o parte tot mai mare din veniturile gospodăriilor.

Protestatarii au atras atenția că scumpirea va afecta în special familiile cu venituri mici, pentru care plata facturilor este deja o cheltuială importantă.

Scumpirea aprobată de ANRE ar putea să nu fie ultima. Conducerea Agenției a vorbit deja despre posibilitatea unor noi majorări în anul viitor.

Directorul ANRE, Alexei Taran, a avertizat că facturile ar putea crește din nou în 2027. O eventuală ajustare va depinde de prețurile energiei electrice pe piețele regionale și de cheltuielile pe care le vor avea furnizorii.

Potrivit lui Taran, ANRE a decis să nu includă deocamdată în noile tarife toate costurile suplimentare suportate de furnizori pentru cumpărarea energiei electrice.

Asta înseamnă că o parte dintre cheltuieli nu vor fi recuperate prin facturile actuale. Dacă prețurile de pe piețele regionale vor continua să crească, iar costurile furnizorilor vor fi mai mari decât cele prevăzute, diferențele ar putea fi adăugate în tarifele pentru anul 2027.