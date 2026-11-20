Republica Moldova. Facturile la energia electrică ar putea crește din nou pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat, pe 19 noiembrie, proiectele noilor tarife, după ce principalii furnizori au cerut majorări. Potrivit propunerilor autorității, locuitorii din centrul și sudul țării ar putea ajunge să plătească 4,58 lei pentru un kilowatt-oră, iar cei din nord – 4,99 lei/kWh.

Deocamdată, acestea sunt tarife propuse, nu prețuri aprobate. Decizia finală urmează să fie luată de ANRE. Pentru consumatorii deserviți de Premier Energy, din centrul și sudul Republicii Moldova, tariful ar urma să ajungă la 4,58 lei/kWh. Asta înseamnă o majorare cu 1,02 lei pentru fiecare kilowatt-oră, față de prețul actual de 3,56 lei.

Furnizorul a solicitat însă un tarif și mai mare. Premier Energy a cerut 4,64 lei/kWh, cu șase bani peste nivelul propus de ANRE. În nordul țării, unde energia electrică este furnizată de FEE Nord, tariful ar putea crește de la 3,96 lei la 4,99 lei/kWh. Astfel, consumatorii ar urma să achite cu 1,03 lei mai mult pentru fiecare kilowatt-oră consumat.

Și în acest caz, solicitarea furnizorului a fost mai mare decât propunerea autorității de reglementare. FEE Nord a cerut un tarif de 5,17 lei/kWh, cu 18 bani peste cel publicat de ANRE.

Solicitările de ajustare a tarifelor au fost depuse la ANRE în noiembrie. FEE Nord a înaintat cererea pe 11 noiembrie și a solicitat ca noul preț să fie aplicat începând cu 1 noiembrie. Premier Energy a cerut, la rândul său, modificarea tarifelor la începutul lunii.

În prezent, gospodăriile din centrul și sudul țării achită 3,56 lei pentru un kilowatt-oră. În nord, prețul este de 3,96 lei/kWh.

Ultima modificare a tarifelor a avut loc pe 31 martie, când ANRE a aprobat o reducere a prețurilor la energia electrică. Acum, evoluția costurilor de achiziție îi determină pe furnizori să solicite din nou majorări.

Unul dintre principalele motive invocate pentru ajustarea tarifelor este creșterea prețului energiei electrice procurate de Republica Moldova.

În octombrie, costul mediu de achiziție a ajuns la 195 de euro pentru un megawatt-oră. În septembrie, acesta era de 159 de euro. Prin comparație, la calcularea tarifelor aprobate în primăvară fusese luat în considerare un preț de aproximativ 133–135 de euro/MWh.

Scumpirea este legată și de evoluțiile de pe piețele regionale. Prețurile au crescut în special în orele de consum maxim, când Republica Moldova are nevoie de importuri suplimentare pentru a acoperi necesarul de energie.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat, la o emisiune de la Moldova 1, că în timpul verii Republica Moldova a avut acces la mai multă energie produsă local din surse regenerabile. Aceasta a contribuit la reducerea costurilor de achiziție.

„În perioada verii, noi am beneficiat de mai multă energie electrică produsă local din surse regenerabile, care era mai ieftină. Or în a doua parte a verii, cel puțin spre sfârșitul lunii august, luna septembrie, octombrie, în toată regiunea de unde ne alimentăm și noi cu energie electrică, de pe piața românească, prețurile la energie au continuat să crească”, a declarat ministrul.

Majorarea prețurilor de achiziție a creat diferențe între costurile reale suportate de furnizori și cele incluse în tarifele aprobate anterior. Aceste diferențe se acumulează sub forma devierilor tarifare și trebuie recuperate ulterior prin ajustarea tarifelor. Potrivit ministrului Energiei, situația este deja una semnificativă în cazul furnizorului din nordul țării.

„Operatorul, furnizorul de energie electrică de la nord a acumulat devieri negative de aproximativ 90 de milioane de lei. Or banii aceștia pur și simplu nu apar de la sine. Aceste devieri s-au creat pe baza diferențelor dintre prețul de achiziție a energiei electrice, prețul real de pe bursă, și prețul inclus în tarif”, a explicat Dorin Junghietu.

Oficialul a avertizat că amânarea ajustărilor tarifare nu elimină costurile suplimentare. Dimpotrivă, diferențele financiare continuă să se acumuleze și trebuie recuperate la un moment dat.

Junghietu a amintit că, în trecut, ajustările tarifare au fost amânate inclusiv în perioade electorale. Ulterior, aceste diferențe au trebuit recuperate, iar efectele au ajuns să fie resimțite de consumatori.

Pentru a reduce dependența Republicii Moldova de energia importată și vulnerabilitatea în fața fluctuațiilor de preț de pe piețele externe, autoritățile urmăresc dezvoltarea capacităților interne de producere a energiei.

Printre soluțiile avute în vedere se numără extinderea parcurilor fotovoltaice și eoliene, instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și consolidarea interconexiunilor cu statele vecine.