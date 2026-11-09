Republica Moldova. Prețul energiei electrice cumpărate de furnizorii din Republica Moldova de la Energocom ar putea crește cu aproape 63%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un proiect în acest sens. Prețul propus este mai mic decât cel solicitat de companie, dar ar putea duce la noi scumpiri pentru consumatori.

Energocom a cerut majorarea prețului de la 2,01 lei/kWh la 3,51 lei/kWh. Aceasta ar însemna o creștere de aproape 75%. ANRE consideră însă justificat un preț de 3,27 lei/kWh. Suma este cu 0,24 lei mai mică decât cea solicitată de companie, dar cu aproximativ 63% peste nivelul actual.

Energocom cumpără o parte importantă din energia electrică utilizată în Republica Moldova. Compania face achiziții atât de pe piața internă, cât și de pe piețele externe. Ulterior, energia este vândută furnizorilor care ajung direct la consumatori.

Printre aceștia se numără Premier Energy și FEE Nord. Dacă furnizorii vor cumpăra energia electrică la un preț mai mare, costurile suplimentare ar putea fi incluse în tarifele pentru populație și agenții economici.

Potrivit calculelor ANRE, Energocom ar urma să procure aproximativ 1,1 miliarde de kWh până la sfârșitul anului 2026. Costul total al acestor achiziții este estimat la peste trei miliarde de lei.

La calcularea noului preț, ANRE a luat în considerare cheltuielile pentru procurarea energiei. Au fost incluse și diferențele dintre veniturile și costurile companiei. Aceste diferențe sunt cunoscute drept devieri tarifare.

Pentru anul 2026, devierile tarifare sunt estimate la aproximativ 132 de milioane de lei.

În paralel, Premier Energy a solicitat majorarea tarifului pentru consumatorii casnici din centrul și sudul Republicii Moldova. Compania propune creșterea prețului de la 3,56 lei/kWh la 4,64 lei/kWh.

Dacă solicitarea va fi aprobată, consumatorii vor plăti cu 1,08 lei mai mult pentru fiecare kWh. Majorarea ar fi de aproximativ 30%.

Furnizorul explică solicitarea prin creșterea costurilor de achiziție a energiei electrice. Compania invocă și necesitatea recuperării unor cheltuieli care nu au fost acoperite prin tarifele actuale.

Potrivit Premier Energy, prețul mediu de procurare a energiei a ajuns la 2,89 lei/kWh. La stabilirea tarifului actual fusese luat în calcul un preț de 2,62 lei/kWh.

În nordul Republicii Moldova, consumatorii deserviți de FEE Nord achită în prezent 3,95 lei pentru un kWh de energie electrică.

Ultima modificare a tarifelor a fost aprobată de ANRE la 31 martie 2026. Atunci, autoritatea de reglementare a decis reducerea prețurilor.

Deocamdată, nu există un calcul oficial care să arate cu cât s-ar putea majora facturile consumatorilor casnici în urma noii ajustări propuse pentru prețul energiei livrate de Energocom.

Proiectul ANRE urmează să fie supus consultărilor publice.