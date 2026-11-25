Primăria Sectorului 4 a anunțat miercuri, 25 noiembrie, instituirea unor noi restricții de circulație pe Șoseaua Vitan-Bârzești, începând de joi. Măsurile sunt necesare pentru continuarea lucrărilor la pasajul subteran de la intersecția cu Șoseaua Olteniței și vor afecta atât conducătorii auto, cât și pietonii.

Începând cu 26 noiembrie, circulația va fi restricționată pe primele două benzi și pe trotuarul aferent Șoselei Vitan-Bârzești, pe direcția de deplasare dinspre Sectorul 3 către Sectorul 4.

Potrivit comunicatului transmis de administrația locală, noile măsuri vin în completarea restricțiilor instituite anterior pentru construirea pasajului subteran de la intersecția Șoselei Olteniței cu străzile Iriceanu și Vitan-Bârzești.

Primăria Sectorului 4 a anunțat că restricțiile sunt necesare pentru ca lucrările de construcție să se desfășoare în condiții de siguranță.

În pofida închiderii unor benzi, traficul rutier va fi asigurat în continuare pe câte două benzi pentru fiecare direcție de deplasare. Pentru pietoni vor fi amenajate și semnalizate trasee speciale, care să permită circulația în zona șantierului.

Pe întreaga durată a lucrărilor va fi menținut și accesul către unitatea militară și unitatea de pompieri aflate în apropierea intersecției.

Administrația Sectorului 4 le-a recomandat conducătorilor auto și pietonilor să respecte semnalizarea temporară instalată în zona lucrărilor, precum și indicațiile personalului prezent în teren.

Lucrările la noul pasaj rutier, denumit Pasajul Prieteniei, au început la 12 noiembrie 2026. Investiția are o valoare estimată de 320 de milioane de lei, cu TVA inclus, iar termenul de execuție anunțat de autorități este de 18 luni. Astfel, dacă termenul va fi respectat, noul pasaj subteran ar urma să fie finalizat în luna mai 2028.

Construcția va avea o porțiune acoperită de 442 de metri și câte două benzi de circulație pe fiecare sens. Linia de tramvai va fi menținută la suprafață.

Proiectul prevedea inițial construirea unui pasaj suprateran, însă soluția tehnică a fost modificată în urma discuțiilor dintre administrația Sectorului 4 și Primăria Capitalei.

Pasajul Prieteniei face parte din programul de modernizare a infrastructurii rutiere din sudul Bucureștiului, alături de Pasajul Europa Unită, inaugurat în 2023, și Pasajul Apărătorii Patriei, ale cărui lucrări se apropie de finalizare.

Prin realizarea celor trei obiective de infrastructură, autoritățile urmăresc reducerea aglomerației din intersecții și fluidizarea circulației pe inelul median al Capitalei.