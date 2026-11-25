Republica Moldova va cere Federației Ruse despăgubiri de 455,5 milioane de lei pentru prejudiciul provocat mediului în urma poluării râului Nistru din luna martie. Deversarea substanțelor petroliere a avut loc după atacul rusesc asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, afirmă că evaluarea pagubelor a fost finalizată. Astfel, autoritățile vor solicita recuperarea banilor, inclusiv prin intermediul instanțelor internaționale.

Oficialul a precizat că suma reprezintă strict prejudiciul adus mediului. Aceasta nu include cheltuielile suportate de autorități pentru intervenții, procurarea echipamentelor și gestionarea situației de criză.

„Am calculat prejudiciul prin popularea râului Nistru, care a fost provocată de atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. S-a calculat un prejudiciu de 455,5 milioane de lei, care trebuie achitate ca despăgubiri. Nu vorbim de costurile care au fost suportate ca să intervenim, ca să cumpărăm echipamente, vorbim doar de prejudiciu. Există un proces penal. Am oferit toate detaliile și deja vom solicita această sumă Rusiei, inclusiv prin instanțele internaționale”, a declarat Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

Deși autoritățile intenționează să solicite despăgubiri, obținerea efectivă a banilor de la Federația Rusă ar putea fi dificilă. Juristul Alexandru Tănase atrage atenția că Republica Moldova nu dispune, în prezent, de un mecanism juridic clar prin care să oblige Moscova să achite prejudiciul. Există câteva căi care ar putea fi luate în calcul, însă fiecare presupune obstacole juridice.

„La modul teoretic, ar fi posibilă o acțiune la Curtea Națională de Justiție, dar problema stă în faptul că Rusia nu recunoaște jurisdicția acestei instanțe. Până la denunțarea de către Rusia a Convenției Europene a Drepturilor Omului, ar fi existat mecanismul Curții Europene a Drepturilor Omului, dar nici acesta nu mai este disponibil la acest moment”, a explicat Alexandru Tănase.

În opinia juristului, una dintre variantele care ar putea fi accesibile Chișinăului este participarea la mecanismul internațional de despăgubiri instituit pentru Ucraina.

„Singura modalitate care cred eu că ar fi accesibilă autorităților moldovenești ar fi extinderea mecanismului de despăgubiri pentru Ucraina și alăturarea Republicii Moldova la acest mecanism. Doar că și acest mecanism abia acum se constituie și este pus în mare dependență atât de rezultatul războiului, cât și de contextul politic care va fi în Europa”, a subliniat Alexandru Tănase.

Cazul este investigat și de Procuratura Generală. În luna martie, instituția a dispus înregistrarea unui proces penal pentru stabilirea circumstanțelor în care a fost poluat râul Nistru. Ancheta vizează și consecințele produse asupra populației, după ce mai multe localități din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă.

Secția pentru combaterea infracțiunilor contra mediului s-a autosesizat pe 16 martie. Decizia a fost luată în urma informațiilor prezentate în hotărârea Guvernului din 15 martie, prin care a fost instituită starea de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru.

Procuratura Generală a amintit că dreptul la un mediu sănătos este garantat de Constituție și că legislația interzice deversarea substanțelor poluante în apele de suprafață.

„Procuratura Generală subliniază că dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție. Astfel, fiecare persoană având dreptul la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate. Totodată, legislația națională instituie protecția întregului potențial acvatic al țării, fiind interzisă deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante. În context, Procuratura Generală a dispus înregistrarea procesului penal, în vederea investigării faptelor ce au determinat consecințele produse”, se menționa în comunicatul instituției.

Primele semne ale contaminării Nistrului au apărut în martie, după atacul rusesc din 7 martie asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina. La trei zile după atac, pe 10 martie, pe suprafața râului au fost observate primele pete de substanțe petroliere. Autoritățile au prelevat probe de apă pentru a identifica poluantul și pentru a determina riscurile asupra mediului.

Unda de poluare a afectat mai multe sectoare ale Nistrului. Situația a provocat și probleme în alimentarea cu apă a populației. Consumatorii din Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești au rămas câteva zile fără apă.

Pe 15 martie, Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile în bazinul Nistrului. Măsura a fost adoptată după ce produsele petroliere ajunseseră pe mai multe porțiuni ale fluviului. După mai multe zile de intervenții și monitorizare a calității apei, alimentarea consumatorilor a fost reluată pe 19 martie.

Totuși, pericolul nu dispăruse complet. Pe 23 martie, Gheorghe Hajder a anunțat apariția unor noi pete de petrol în nordul țării. Și anume în apropierea localității Unguri, raionul Ocnița.