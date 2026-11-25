Victor Ponta a contestat rezultatele anchetei procurorilor DIICOT în cazul imaginilor care sugerau că fostul premier ar fi participat la o întâlnire secretă cu Nicușor Dan și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Fostul premier a susținut, într-o postare pe Facebook, că inculpații ar fi fost plătiți de reprezentanții unei echipe de campanie electorală și că persoanele care au comandat realizarea imaginilor nu au fost trase la răspundere.

Fostul premier a calificat demersul procurorilor drept o mascaradă, susținând că persoanele trimise în judecată ar fi îndeplinit doar sarcinile primite de la cei care au organizat operațiunea.

„Din păcate, eu văd încă o mascaradă. Au fost trimiși în judecată cinci «acari Păun» + cinci papagali care nici măcar n-au reușit să facă un fals de calitate. Orice om de bună-credință s-a prins imediat că pozele erau false (doar Elena Lasconi și Mihai Gâdea au crezut că sunt adevărate)!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier a afirmat că persoanele cercetate în acest dosar nu aveau legături directe cu el sau cu Nicușor Dan și că realizarea materialului ar fi fost comandată și finanțată de membri ai unei echipe electorale, în beneficiul unui candidat la alegerile prezidențiale.

Ponta a susținut că persoanele vizate de fotografiile trucate ar cunoaște atât identitatea celui care a inițiat operațiunea, cât și pe cea a finanțatorilor.

„Problema adevărată e că oamenii ăștia, marii «criminali» acuzați de «grup infracțional organizat», nu candidau la prezidențiale și nu aveau nicio treabă nici cu Nicușor, nici cu Ponta. Au primit o comandă și au fost plătiți de niște responsabili dintr-un staff electoral, ca să ajute un candidat. Noi, cei vizați, am aflat și a cui a fost ideea, și cine a plătit! Dar «la pușcărie» (bineînțeles, cu suspendare) o să meargă niște simpli executanți. O să mai primească niște bani ca să-și țină gura și gata!”, a afirmat Victor Ponta.

În mesajul publicat pe Facebook, Victor Ponta a făcut referire și la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, criticând modul în care instituțiile statului au gestionat cele două situații.

Acesta a susținut că lipsa unor răspunsuri privind persoanele care ar fi inițiat și finanțat realizarea fotografiilor false contribuie la scăderea încrederii populației în justiție și în procesul electoral.

„În decembrie s-au anulat alegerile prezidențiale și nimeni n-a prezentat vreo probă serioasă care să justifice anularea. Pe urmă, în 2025, în ultima zi de campanie, au fost lansate și folosite niște poze false cu doi candidați importanți. Și n-o să ne spună nimeni oficial cine sunt adevărații inițiatori și finanțatori! Numai șobolănii, minciuni, aranjamente cusute cu ață albă și adevăruri îngropate! După care ne mirăm că oamenii nu mai au încredere în alegeri, în democrație, în justiție și în statul de drept?”, a mai spus Victor Ponta.

DIICOT – Structura Centrală a anunțat marți că cinci inculpați, cu vârste între 26 și 53 de ani, au fost trimiși în judecată la Curtea de Apel București.

Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comunicarea de informații false. Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada martie-aprilie 2025, inculpații ar fi asigurat finanțarea și realizarea unei filmări regizate, desfășurate pe timpul nopții.

Pentru realizarea materialului ar fi fost folosiți actori machiați profesionist, precum și mașini similare celor folosite de persoanele publice vizate. Prin prelucrarea ulterioară a înregistrării, pe imaginile filmate ar fi fost suprapuse chipurile acestora.

Cele cinci fotografii extrase din înregistrare au fost publicate de Elena Lasconi la 1 mai 2025, cu trei zile înainte de desfășurarea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Imaginile sugerau că Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ar fi participat la o întâlnire secretă.