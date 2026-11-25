Prețurile de la Târgul de Crăciun din Sofia au provocat nemulțumiri. Vizitatorii Târgului de Crăciun din Sofia, Bulgaria, au reclamat prețurile practicate de comercianți încă din primele zile de la inaugurarea evenimentului. O gogoașă tradițională bulgărească se vinde cu până la 10 euro, iar inspectorii fiscali au descoperit nereguli la toate cele opt puncte de vânzare controlate în trei târguri din capitala bulgară.

Tarifele afișate la căsuțele comerciale din cadrul Sofia Christmas Fest, organizat în fața Palatului Național al Culturii (NDK), au provocat nemulțumiri în rândul vizitatorilor. Mai multe produse culinare tradiționale sunt vândute la prețuri care le depășesc pe cele întâlnite la evenimente similare din Germania, potrivit publicației bulgare Novinite.

Unul dintre produsele care au atras atenția vizitatorilor este mekița, o gogoașă tradițională bulgărească, pentru care comercianții cer până la 10 euro. Un cârnat se vinde cu 6,20 euro, iar un pahar de vin fiert costă 3 euro. Alte preparate specifice sărbătorilor de iarnă depășesc pragul de 10 euro.

Publicația Taralezh a relatat că gogoașa comercializată la prețul de 10 euro nu este varianta tradițională, servită cu zahăr pudră, ci una care conține cremă de brânză, mezeluri, cașcaval și legume. Pentru variantele dulci, cu umplutură de ciocolată sau cremă, vizitatorii trebuie să plătească până la 9 euro.

Potrivit listelor de prețuri afișate de comercianți, o porție de 150 de grame de cartofi prăjiți costă 3,99 euro, un cârnat cu garnitură se vinde cu 9,49 euro, iar un pahar de 200 de mililitri de vin fiert costă 3 euro.

Prețurile practicate la evenimentul din capitala Bulgariei sunt, în cazul anumitor preparate, comparabile sau chiar mai mari decât cele întâlnite la târgurile de Crăciun din orașele germane.

Spre exemplu, pentru un cârnat, vizitatorii târgurilor din Germania plătesc, în general, între 4 și 5 euro, în timp ce la Sofia același tip de produs costă 6,20 euro.

În cazul vinului fiert, situația este inversă. Băutura se vinde cu 3 euro în capitala Bulgariei, comparativ cu prețurile cuprinse între 4 și 5 euro practicate în Germania.

Primarul capitalei bulgare, Vasil Terziev, a inaugurat vineri cea de-a cincea ediție a Sofia Christmas Fest. Cu această ocazie, edilul a anunțat că orașul a fost nominalizat în cadrul competiției Best Christmas Markets in Europe 2026.

„Avem șansa de a plasa orașul nostru printre cele mai bune destinații de Crăciun din Europa”, a declarat edilul Vasil Terziev, potrivit unui comunicat al Primăriei Sofia.

Pe lângă căsuțele cu produse alimentare, evenimentul organizat de municipalitate include un patinoar, concerte și alte activități dedicate sărbătorilor de iarnă. Potrivit publicației bulgare, autoritățile locale nu au modificat taxa percepută pentru desfășurarea activităților comerciale în raport cu edițiile precedente. Prin urmare, creșterea prețurilor nu poate fi explicată printr-o majorare a acestei taxe.

Costurile suportate de comercianți pentru închirierea căsuțelor de la organizatorul evenimentului nu au fost însă comunicate public până în prezent.

Agenția Națională a Veniturilor (NRA) din Bulgaria a anunțat luni rezultatele unor verificări efectuate duminică la opt puncte comerciale din trei târguri de Crăciun din Sofia.

Controalele au vizat Sofia Christmas Fest, amenajat în fața Palatului Național al Culturii, Târgul German de Crăciun din Grădina Orașului și un alt eveniment organizat în cartierul Mladost. Inspectorii au identificat abateri la toate cele opt puncte de vânzare verificate. Potrivit postului public de radio BNR, trei comercianți nu au emis bonuri fiscale, în timp ce la alte două tarabe au fost constatate diferențe între numerarul existent și sumele înregistrate în casele de marcat electronice.

În cazul unui alt comerciant, inspectorii au constatat că numele și adresa acestuia nu erau afișate într-un loc vizibil, conform obligațiilor legale. Un alt punct de vânzare elibera bonuri fiscale care nu conțineau toate informațiile impuse de legislație, iar un comerciant nu avea documentele necesare pentru înregistrarea casei de marcat.