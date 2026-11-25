O firmă de construcții nu ar fi declarat venituri de aproximativ 1,9 milioane de lei și ar fi dedus nejustificat TVA de circa 1,7 milioane de lei, potrivit unui control al inspectorilor Antifraudă din cadrul ANAF. Verificările au scos la iveală și un mecanism prin care plățile destinate angajaților și altor persoane care prestau activități pentru societate erau transferate prin conturile bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia. În total, plățile identificate au fost de aproximativ 2,19 milioane de lei.

Separat de aceste operațiuni, directorul ar fi folosit în interes personal fonduri ale firmei în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat o societate din domeniul construcțiilor pentru perioada 2021-2025. Controlul a vizat modul în care firma și-a constituit, înregistrat, declarat și plătit obligațiile fiscale către bugetul de stat.

Analiza documentelor financiar-contabile, a evidențelor fiscale și a declarațiilor depuse a indicat diferențe între veniturile obținute și cele înregistrate în contabilitate. Potrivit ANAF, societatea nu ar fi declarat integral veniturile aferente serviciilor prestate, deși sumele respective figurau în evidențele contabile. Valoarea veniturilor nedeclarate a fost estimată la aproximativ 1,9 milioane de lei.

Inspectorii au identificat și neconcordanțe în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată. Firma ar fi înscris în deconturile fiscale TVA deductibilă peste valoarea justificată de documentele financiar-contabile, diferența constatată fiind de aproximativ 1,7 milioane de lei.

Verificările au scos la iveală un circuit bancar prin care sumele destinate plății personalului erau transferate din conturile societății în conturile personale ale directorului și ale mamei acestuia.

În explicațiile transferurilor apăreau mențiuni precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” sau „rată”. Ulterior, din aceste conturi erau efectuate plăți către aproximativ 100 de persoane fizice.

Potrivit inspectorilor Antifraudă, o parte dintre transferuri reprezentau plăți de natură salarială care depășeau sumele înregistrate în contabilitate și declarate prin Declarația 112. Au fost identificate și plăți către persoane care nu aveau statut de salariat al firmei, dar care prestau activități în beneficiul acesteia fără contracte individuale de muncă.

Valoarea cumulată a plăților din cele două categorii a fost de aproximativ 2.190.000 de lei.

În afara sumelor destinate plății personalului, inspectorii au identificat transferuri prin care directorul ar fi utilizat în interes personal fonduri ale societății.

Potrivit ANAF, valoarea acestora se ridică la aproximativ 3.700.000 de lei și 155.000 de euro.

În timpul controlului au fost analizate și împrejurările în care firma era administrată în fapt de director, deși administratorul din acte nu ar fi fost implicat în activitatea curentă a societății.

Conform declarației date inspectorilor, administratorul de drept, care este și asociat, ar fi acceptat să semneze documentele necesare înființării firmei la solicitarea directorului, prietenul său din copilărie. Acesta din urmă nu ar fi putut înființa atunci o societate comercială pe numele său.

În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au stabilit că societatea nu a înregistrat și nu a declarat venituri de aproximativ 1,9 milioane de lei și a înscris nejustificat TVA deductibilă de circa 1,7 milioane de lei.

Pentru fondul brut de salarii aferent plăților identificate, ANAF a calculat obligații fiscale suplimentare de aproximativ un milion de lei. Suma reprezintă impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale.

ANAF reamintește că firmele trebuie să înregistreze integral veniturile obținute și să declare obligațiile fiscale aferente plăților salariale. De asemenea, deducerea TVA trebuie justificată prin documente care să ateste operațiunile efectiv realizate.