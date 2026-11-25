Edi Iordănescu este așteptat miercuri, 25 noiembrie, în Anglia, pentru a finaliza negocierile și a prelua conducerea tehnică a echipei Watford, care evoluează în Championship, a doua ligă engleză de fotbal. Fostul selecționer al României ar fi trebuit să ajungă în Anglia încă de marți, însă discuțiile privind durata contractului au întârziat numirea sa, potrivit Sky Sports.

Edward Iordănescu era așteptat să aterizeze în Anglia marți dimineață, pentru a pune la punct ultimele detalii ale înțelegerii cu formația britanică. Antrenorul român nu s-a aflat însă la bordul avionului cu care urma să sosească.

Întârzierea a fost cauzată de negocierile prelungite referitoare la durata contractului. Neînțelegerile dintre cele două părți ar fi fost între timp rezolvate, iar Sky Sports a anunțat că fostul selecționer, în vârstă de 46 de ani, ar urma să semneze contractul în cursul zilei de miercuri.

Sosirea antrenorului român în Anglia ar putea avea loc prea târziu pentru ca acesta să poată coordona echipa la partida programată miercuri, în Championship, împotriva formației Blackburn Rovers.

Meciul se va disputa pe terenul propriu al lui Watford, pe stadionul Vicarage Road. Până în prezent, reprezentanții clubului nu au anunțat oficial cine va conduce echipa la această întâlnire, după demiterea lui Alessio Dionisi.

Adrian Mariappa ar urma însă să asigure conducerea tehnică a formației la partida cu Blackburn Rovers, după ce a fost implicat și în desfășurarea antrenamentelor din această săptămână. Acesta ar urma să beneficieze de sprijinul lui Paul Furlong și Lloyd Doyley.

Edi Iordănescu este liber de contract de aproximativ un an, după perioada scurtă petrecută în 2025 pe banca tehnică a formației poloneze Legia Varșovia.

Activitatea antrenorului român la conducerea echipei naționale a României a fost însă apreciată de presa britanică, în special prin prisma rezultatelor obținute la Campionatul European din 2024.

Sub conducerea lui Edi Iordănescu, reprezentativa României a reușit să ajungă în optimile de finală ale competiției, după ce a încheiat Grupa E pe prima poziție, înaintea Belgiei.

Publicația britanică „Watford Observer” l-a prezentat pe fostul selecționer al României drept un „bun motivator”, un „bun tactician” și un antrenor care are principii ferme.

Edi Iordănescu ar urma să preia conducerea tehnică a clubului englez într-o perioadă în care formația se află în partea inferioară a clasamentului din Championship.

Watford ocupă locul 20 în cea de-a doua ligă engleză, după ce a acumulat numai 15 puncte în primele 16 etape ale campionatului. Echipa se află la o distanță de patru puncte de zona retrogradării.