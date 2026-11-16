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Belgia, 4-1 cu Italia, Anglia a bătut Spania la Madrid, în Liga Națiunilor

Belgia, 4-1 cu Italia, Anglia a bătut Spania la Madrid, în Liga Națiunilor
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Din cuprinsul articolului

Naționala din Belgia a obținut o victorie clară, duminică seara, în fața Italiei, scor 4-1, într-un meci disputat la Bruxelles, în grupa 1 a Diviziei A din Liga Națiunilor. Într-o altă partidă importantă a serii, Anglia s-a impus în deplasare, la Madrid, cu 3-2, în fața Spaniei, și a încheiat pe primul loc în grupa sa.

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La Bruxelles, italienii au început mai bine și au deschis scorul în minutul 11, prin Pio Esposito. Avantajul oaspeților a rezistat însă doar patru minute, Maxim De Cuyper restabilind egalitatea în minutul 15.

Belgia a preluat conducerea în minutul 22, când Nathan Ngoy a trimis mingea în plasă, iar Jeremy Doku a mărit diferența patru minute mai târziu, cu o reușită spectaculoasă.

Scorul de 3-1 s-a păstrat până la pauză, iar în repriza secundă Diego Moreira a înscris pentru 4-1, în minutul 80. Italia a avut șansa de a reduce din diferență în prelungiri, după ce a primit o lovitură de la 11 metri, însă portarul Lammens a apărat execuția lui Pio Esposito, în minutul 90+1.

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Prin acest succes, Belgia și-a asigurat locul al doilea în grupa 1, cu 12 puncte. Franța a terminat pe prima poziție, cu 13 puncte, în timp ce Italia a încheiat pe trei, cu 10 puncte. Turcia a ocupat ultimul loc, fără niciun punct și cu un golaveraj de -11.

Anglia a bătut Spania la Madrid

În grupa a doua, Anglia a obținut o victorie importantă pe terenul Spaniei, pe stadionul Metropolitano din Madrid. După o primă repriză fără goluri, Harry Kane a deschis scorul din penalty, în minutul 46. Ezri Konsa, în minutul 53, și Ben White, în minutul 57, au dus avantajul englezilor la 3-0.

Partida s-a complicat pentru oaspeți după eliminarea lui Elliot Anderson, în minutul 62. Spania a profitat de superioritatea numerică și a redus diferența prin Mikel Oyarzabal, care a transformat un penalty.

Anglia

Anglia / foto: FB

Nico Williams a înscris apoi pentru 2-3, în minutul 75, iar gazdele au încercat să obțină egalarea în finalul întâlnirii. Anglia a rezistat însă presiunii și a plecat de la Madrid cu toate cele trei puncte.

Echipa pregătită de Thomas Tuchel a încheiat grupa pe primul loc, cu 15 puncte, la egalitate cu Spania, clasată pe poziția secundă. Anglia a beneficiat de rezultatele directe pentru a ocupa prima treaptă a clasamentului. Croația a terminat pe locul al treilea, cu 6 puncte, iar Cehia a încheiat grupa fără puncte.

Rezultatele înregistrate duminică în Liga Națiunilor

Divizia A – Grupa 1

  • Belgia – Italia 4-1 (De Cuyper 15, Ngoy 22, Doku 26, D. Moreira 80 / Pio Esposito 11)
  • Franța – Turcia 2-1 (E. Topçu 49 autogol, Kroupi 80 / Bardakci 90)

Divizia A – Grupa 3

  • Croația – Cehia 2-1 (Perisic 2, Majer 87 / Hlozek 84)
  • Spania – Anglia 2-3 (Oyarzabal 65 penalty, Nico Williams 75 / Kane 45 penalty, Konsa 53, B. White 57)

Divizia C – Grupa 1

  • Belarus – Albania 0-2 (Manaj 28, Hysaj 57)
  • Finlanda – San Marino 7-2 (Svanback 8, 20, 78, Walta 17, Pohjanpalo 36, 42, Hakans 70 / N. Nanni 26 penalty, 76)

Divizia C – Grupa 2

  • Cipru – Muntenegru 1-4 (I. Pittas 52 penalty / Osmajic 5, Vukotic 58, Krstovic 67, 83)
  • Letonia – Armenia 0-0

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