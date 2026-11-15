Un val masiv de migrație pune din nou sub presiune autoritățile din Spania. Aproape 2.200 de persoane au ajuns pe calea apei în Insulele Canare în ultimele două zile, potrivit datelor oficiale comunicate duminică de centrul spaniol de salvare maritimă și citate de agenția Associated Press.

Situat în largul coastelor nord-vestice ale continentului african, arhipelagul spaniol a devenit principala poartă de intrare în Europa pentru cei care fug din statele vest-africane, traversând Oceanul Atlantic în ambarcațiuni rudimentare. Datele centralizate de Ministerul spaniol de Interne arată amploarea fenomenului: din cele puțin peste 28.000 de persoane care au intrat ilegal în Spania pe cale maritimă între ianuarie și sfârșitul lunii octombrie, mai mult de 13.000 au debarcat în Insulele Canare.

În fața acestui aflux continuu din ultimele săptămâni, provenit în mare parte din Africa subsahariană, guvernul de la Madrid a decretat marți stare de urgență în materie de migrație la nivelul arhipelagului. Decizia vine într-un moment politic extrem de sensibil, cu doar două săptămâni înainte ca Spania să organizeze alegeri generale anticipate.

Echipele de intervenție au fost solicitate la capacitate maximă. Reprezentanții centrului de salvare maritimă au precizat că au oferit asistență pentru 1.324 de persoane aflate la bordul a 14 bărci pneumatice. Cea mai mare parte a acestora a ajuns pe El Hierro, o insulă mică, cu o populație de doar 12.000 de locuitori. Numărul celor salvați într-o singură zi s-a apropiat periculos de mult de recordul absolut înregistrat pe această rută, de 1.461 de persoane, consemnat la data de 7 noiembrie 2020.

La țărm, operațiunile umanitare sunt coordonate de echipele de intervenție rapidă. Personalul Crucii Roșii îi preia pe migranți direct din port, oferindu-le haine uscate, alimente, apă și ocupându-se de înregistrarea lor oficială, după cum a explicat Dácil León, coordonatoarea de urgență a organizației din Tenerife, într-o intervenție pentru postul public de televiziune RTVE.

Traversarea Atlanticului dinspre Africa de Vest către Insulele Canare este considerată de experți drept unul dintre cele mai riscante trasee de migrație la nivel global. Deși distanța minimă dintre arhipelag și cel mai apropiat punct de pe coasta africană este de aproximativ 105 kilometri (65 de mile), traficanții și migranții optează adesea pentru rute mult mai ocolitoare, în încercarea de a evita patrulele forțelor de ordine. Aceste traversări pe ocean pot dura zile întregi sau chiar săptămâni, punctul principal de plecare al ambarcațiunilor fiind Mauritania.

Criza din Insulele Canare nu este un incident izolat la granițele Spaniei. În luna iulie, zeci de mii de oameni au forțat trecerea din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, în decurs de numai 48 de ore. Evenimentul a generat scene de haos și a readus tema imigrației în prim-planul dezbaterilor politice europene. Bilanțul uman al acelei crize a fost tragic, peste 140 de persoane pierzându-și viața pe drum. Deși majoritatea celor care au trecut atunci frontiera au părăsit zona în câteva zile, autoritățile estimează că până la 15.000 de persoane au rămas pe teritoriul enclavei.