Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Spania, unde este anunțată o grevă generală națională pe 11 noiembrie 2026, timp de 24 de ore.

Transportul public, trenurile, zborurile și serviciile aeroportuare ar putea înregistra perturbări, iar românii care se află în această țară, o tranzitează sau au planificate deplasări sunt sfătuiți să verifice din timp situația curselor.

Potrivit comunicatului transmis luni seară, greva este programată în intervalul 00:00–24:00, pe întreg teritoriul Spaniei. Posibilele efecte vizează atât transportul, cât și alte servicii publice și private. MAE le recomandă cetățenilor români să își adapteze programul de călătorie și să urmărească anunțurile autorităților spaniole și ale operatorilor de transport.

Atenționarea MAE vizează mai multe sectoare, iar efectele ar putea fi resimțite de persoanele care călătoresc în interiorul Spaniei sau au zboruri programate către și dinspre această țară.

Printre serviciile care pot înregistra perturbări se numără:

transportul public local;

transportul feroviar;

transportul aerian;

serviciile aeroportuare;

alte servicii din sectorul public și privat.

Deocamdată, comunicatul MAE nu indică o listă exactă a curselor care vor fi anulate sau întârziate. De aceea, călătorii trebuie să verifice informațiile direct la companiile aeriene, operatorii feroviari și administratorii aeroporturilor.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să evite zonele în care au loc manifestații și să își planifice deplasările cu suficient timp înainte.

De asemenea, este recomandată verificarea permanentă a situației curselor și a serviciilor de transport, prin intermediul paginilor oficiale ale operatorilor.

Pentru transportul feroviar, românii pot consulta:

Renfe, operatorul feroviar național: https://www.renfe.com

Adif, administratorul infrastructurii feroviare: https://www.adif.es

Pentru transportul aerian, informațiile despre zboruri pot fi verificate pe site-urile companiilor aeriene și ale aeroporturilor. Un instrument util este platforma operatorului aeroportuar Aena: https://www.aena.es.

Românii care au nevoie de sprijin consular pot apela numerele Consulatului General al României la Madrid:

+34 685 440 149

+34 685 440 159

+34 685 440 166

+34 685 440 153

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii preiau solicitările în regim de permanență.

Pentru situațiile dificile care necesită intervenție consulară de urgență, MAE pune la dispoziție și următoarele numere, în funcție de circumscripția consulară:

Reprezentanța consulară Telefon de urgență Madrid +34 669 362 202 Barcelona +34 661 547 853 Sevilla +34 648 212 169 Bilbao +34 608 956 278 Valencia +34 677 842 467 Ciudad Real +34 609 513 790 Zaragoza +34 663 814 474 Almeria +34 682 733 408

Persoanele care au bilete de avion sau de tren pentru 11 noiembrie sunt sfătuite să verifice dacă programul curselor a fost modificat și să urmărească notificările primite de la operatori.

Este recomandat ca pasagerii să își rezerve timp suplimentar pentru deplasarea către aeroporturi și gări și să ia în calcul eventuale întârzieri ale transportului local.

Greva este anunțată pentru 24 de ore, însă amploarea concretă a perturbărilor nu a fost precizată în comunicatul MAE. Situația poate varia în funcție de operator și de serviciul afectat.

Românii care călătoresc în Spania pe 11 noiembrie trebuie să urmărească actualizările oficiale și să verifice direct cu transportatorii eventualele modificări ale curselor.