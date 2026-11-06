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Parchetul European, anchetă în Spania după accidentul feroviar

Parchetul European, anchetă în Spania după accidentul feroviarTren Spania. Sursă foto: captură video
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Parchetul European (EPPO) a deschis o anchetă privind posibile fraude în utilizarea fondurilor europene alocate renovării și modernizării liniei feroviare de mare viteză Madrid-Sevilla, unde un accident produs săptămâna trecută s-a soldat cu 69 de morți.

Anchetă în Spania, după accidentul feroviar

Instituția a anunțat vineri că desfășoară verificări la mai multe autorități spaniole responsabile de infrastructura și siguranța feroviară.

Potrivit comunicatului EPPO, măsurile de anchetă au loc la Administrația Infrastructurii Feroviare (ADIF), Agenția de Stat pentru Siguranța Feroviară (AESF) și Curtea de Conturi din Spania.

Investigația vizează posibile nereguli în folosirea banilor europeni destinați modernizării sistemelor de siguranță, semnalizare și comunicații de pe ruta Madrid-Sevilla.

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Ce caută anchetatorii de la Parchetul European

Accidentul menționat de Parchetul European s-a produs la 28 octombrie 2026, în apropiere de localitatea Urda, din provincia Toledo.

Ancheta este desfășurată cu sprijinul Unității Centrale Operaționale a Gărzii Civile spaniole (UCO) și a fost deschisă din inițiativa proprie a EPPO, fără să fie necesară o sesizare prealabilă.

Instituția a precizat că a făcut publică existența investigației din cauza interesului ridicat al opiniei publice, dar că, în această etapă, nu va oferi alte detalii despre dosar.

Deschiderea anchetei nu stabilește existența unei fraude și nici o legătură între eventualele nereguli privind fondurile europene și producerea accidentului.

Investigația EPPO din Spania vizează fraude cu fonduri europene

EPPO amintește că o investigație referitoare la aceeași linie feroviară fusese deschisă în luna martie, după un alt accident produs în Andaluzia, soldat cu 46 de morți. Comunicatul nu precizează dacă cele două anchete au fost reunite sau dacă vizează aceleași contracte și lucrări.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene care investighează infracțiunile ce afectează interesele financiare ale blocului comunitar.

Atribuțiile sale includ anchetarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a persoanelor suspectate de astfel de fapte.

Investigația din Spania urmărește să stabilească dacă fondurile europene destinate modernizării infrastructurii feroviare au fost utilizate în conformitate cu regulile aplicabile.

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