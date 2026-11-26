Rusia a lansat joi acuzații grave la adresa Kievului, susținând că forțele ucrainene încearcă să mute teatrul de operațiuni al războiului către Marea Mediterană și Marea Baltică. Oficialii ruși au catalogat aceste demersuri drept extrem de periculoase, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Reacția Moscovei vine imediat după poziția exprimată miercuri de președintele american Donald Trump și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi lideri au emis o declarație comună la finalul unei întrevederi desfășurate în Florida, prin care au solicitat Rusiei să evite orice acțiune care ar putea duce la extinderea conflictului declanșat în 2022. Mesajul occidental a fost interpretat drept un semnal de avertizare pentru Rusia, îndemnată să își calibreze cu atenție riposta față de Ucraina, după ce armata ucraineană a lovit recent ținte rusești aflate la mare distanță de linia frontului.

Concret, duminică, dronele maritime ucrainene au scufundat o corvetă a Rusiei într-un port din Libia, operațiune care a urmat la doar 24 de ore după un alt atac cu drone asupra unei nave comerciale asociate armatei ruse în Golful Finlandei.

Solicitat să comenteze declarația comună a Statelor Unite și a Alianței Nord-Atlantice, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a dat asigurări că nimeni nu urmărește amplificarea crizei, însă a insistat că partea ucraineană este singura responsabilă pentru încercările de a lărgi perimetrul confruntărilor militare.

„În ceea ce priveşte escaladarea conflictului din Ucraina, aceasta pare să se refere la încercările regimului de la Kiev de a extinde aria geografică a acestui conflict. Asistăm la activităţi teroriste ale regimului de la Kiev în Marea Mediterană şi în Marea Baltică”, a declarat Peskov reporterilor într-o conferinţă telefonică.

Reprezentantul Kremlinului a continuat să avertizeze asupra consecințelor pe care aceste operațiuni navale le pot avea asupra securității regionale, sugerând că inclusiv statele membre ale NATO ar trebui să fie alarmate de inițiativele militare ale Kievului.

„Acest lucru nu poate să nu provoace îngrijorare în rândul statelor riverane şi, cel mai probabil, în cadrul Alianţei în ansamblu – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Desigur, nimeni nu ar dori ca conflictul să se extindă din punct de vedere geografic, iar acestea sunt acţiuni potenţial foarte periculoase din partea regimului de la Kiev”, a adăugat el.

Operațiunile derulate de Ucraina în afara Mării Negre au generat reacții critice și apeluri la reținere din partea mai multor capitale. Oficialii din Libia au condamnat ferm incidentul din apele lor teritoriale, o poziție similară fiind adoptată și de guvernul de la Roma. Italia a transmis autorităților de la Kiev că lovirea navelor rusești în zona libiană reprezintă o eroare și a cerut evitarea extinderii ostilităților în noi regiuni geografice. Totodată, Norvegia, recunoscută drept un aliat constant al Ucrainei, a recomandat Kievului să manifeste prudență în privința acțiunilor din Marea Baltică, evidențiind importanța păstrării stabilității în proximitatea granițelor sale.