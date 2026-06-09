Tensiunile dintre Rusia și NATO continuă să crească, după ce mai mulți oficiali ruși au lansat noi avertismente privind riscul unui conflict direct între Moscova și Alianța Nord-Atlantică, inclusiv posibilitatea unei escaladări cu implicații nucleare, potrivit Daily Express.

Declarațiile au fost făcute pe fondul războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre Rusia și statele occidentale.

Mesajele venite de la Moscova au atras atenția în Europa și în Statele Unite, într-un moment în care sprijinul militar acordat Ucrainei rămâne unul dintre principalele puncte de dispută dintre Rusia și NATO.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat în luna mai că riscul unei confruntări militare directe între Rusia și NATO este în creștere.

Oficialul rus a afirmat că tensiunile actuale și ceea ce Moscova consideră a fi acțiuni provocatoare din partea Occidentului sporesc pericolul unei ciocniri cu „consecințe catastrofale”, potrivit Evenimentul Zilei.

Potrivit declarațiilor sale, discursul tot mai frecvent din capitalele europene despre posibilitatea unui conflict de mare intensitate cu Rusia contribuie la amplificarea riscurilor strategice.

Unul dintre cei mai vocali oficiali ruși pe această temă rămâne Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării.

Într-un interviu acordat în februarie 2026, Medvedev a declarat că situația internațională este „foarte periculoasă”, avertizând asupra riscului unei escaladări care ar putea implica arme nucleare. În același timp, el a susținut că Rusia nu dorește un conflict global.

Evenimentul Zilei nota că Medvedev a folosit în repetate rânduri, de la începutul războiului din Ucraina, un limbaj dur la adresa Occidentului și a avertizat în mai multe rânduri asupra posibilității unei „apocalipse” nucleare în cazul unei escaladări a conflictului.

Invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022, a generat cea mai gravă confruntare dintre Rusia și Occident de după Războiul Rece. De atunci, liderii ruși au făcut în mod repetat referiri la arsenalul nuclear al țării în contextul sprijinului militar oferit Kievului de statele NATO.

Experți în securitate citați de organizații internaționale și centre de analiză consideră că astfel de declarații sunt folosite frecvent de Moscova ca instrument de descurajare și presiune politică asupra Occidentului, fără a indica neapărat o intenție iminentă de utilizare a armelor nucleare.

În paralel, NATO a transmis în repetate rânduri că nu va modifica sprijinul acordat Ucrainei ca urmare a amenințărilor venite din partea Rusiei.

Îngrijorările privind securitatea europeană au fost alimentate și de exercițiile militare comune desfășurate de Rusia și Belarus, care au inclus teste privind capacitatea de desfășurare a armelor nucleare tactice. Autoritățile belaruse și ruse au susținut că aceste exerciții nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat.

În același timp, oficiali occidentali și ucraineni urmăresc cu atenție evoluțiile din Belarus, țară care găzduiește arme nucleare tactice rusești și are frontieră directă cu mai multe state membre NATO.