Explozia masivă care a zguduit un restaurant din Piața Kudrinskaya, din Moscova, se conturează ca o tentativă de asasinat la cel mai înalt nivel al aparatului militar rus.

Noi detalii și imagini apărute în spațiul public indică faptul că ținta principală a atacului sinucigaș a fost generalul-colonel Alexander Chaiko, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, aflat la fața locului pentru a-și sărbători ziua de naștere. Acesta fusese numit de Putin la începutul lunii mai 2026, scrie Moscow Times.

Atacul a fost dejucat în ultima secundă datorită vigilenței echipei de securitate a restaurantului. Potrivit informațiilor făcute publice, o femeie kamikaze a încercat să pătrundă în incinta unde se desfășura un banchet privat.

Dispozitivul exploziv pe care aceasta îl purta a fost detonat chiar la intrare, în momentul în care un agent de pază a oprit-o pentru a efectua o percheziție de rutină. Intervenția paznicului a limitat proporțiile dezastrului și i-a salvat viața generalului rus, aflat în interiorul localului.

Dintre cei trei oameni uciși în explozia dintr-un restaurant de elită din Moscova, doar unul era client. Ceilalți doi sunt un agent de pază și o femeie care a încercat să introducă un dispozitiv exploziv improvizat, a anunțat Comitetul Național Antiterorist din Rusia. 21 de persoane au fost rănite, dintre care 17 se aflau în stare gravă.

Dovezile privind identitatea țintei au fost consolidate de jurnalistul ucrainean exilat Anatoly Shariy, care a publicat pe canalele sale un videoclip filmat de un oaspete al banchetului, cu doar câteva clipe înainte de deflagrație. În filmare, o persoană face o referire clară: „Alexander, care împlinește 55 de ani astăzi.” Această descriere se potrivește perfect cu profilul lui Alexander Chaiko, născut pe 27 iulie 1971.

Целью теракта в Москве мог быть главком ВКС РФ Александр Чайко Пророссийский блогер Анатолий Шарий опубликовал в своем телеграм-канале видео с подготовкой мероприятия в ресторане Balzi Rossi. На сцене вывешена надпись «Александр 55». Девушка за кадром также говорит, что… pic.twitter.com/JwtSkIvGog — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) August 1, 2026

Generalul-colonel Alexander Chaiko este una dintre cele mai influente și experimentate figuri din ierarhia militară a Federației Ruse, motiv pentru care eliminarea sa ar fi reprezentat o lovitură majoră pentru Moscova.

Chaiko a câștigat notorietate în cadrul intervenției militare ruse din Siria, unde a deținut funcții de comandă majore, fiind șeful Statului Major al forțelor ruse din Siria, pentru care a fost decorat cu titlul de Erou al Federației Ruse.

La începutul invaziei la scară largă a Ucrianei din 2022, Chaiko a condus Districtul Militar de Est, având un rol central în ofensiva eșuată asupra capitalei Kiev, coordonând trupele ruse pe axa nord-vestică. Azi, funcția sa de comandant-șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei (VKS) îl face responsabil pentru operațiunile aeriene și loviturile strategice cu rachete, devenind astfel o țintă prioritară pe lista serviciilor de informații inamice.

În urma atacului, sursele de securitate de la Moscova, dar și analiștii care urmăresc conflictul, au îndreptat imediat acuzațiile către serviciile de informații ucrainene (SBU/GUR).

În sistemul de analiză militară și propagandă, metodele folosite, care implică atacatori sinucigași sau dispozitive explozive improvizate (IED) plasate în locații civile, au fost etichetate ironic de unii comentatori drept tactici marca „Vanilla ISIS”.

Acest termen, folosit adesea în spațiul online pentru a descrie metodele de sabotaj și asasinat atribuite Kievului, subliniază tranziția de la un război convențional la un război asimetric, de tip gherilă și terorism urban, pe teritoriul Federației Ruse.

Utilizarea unei femei pentru comiterea atentatului amintește de asasinarea bloggerului militar Vladlen Tatarsky, ucis într-o cafenea din Sankt Petersburg, confirmând un tipar operativ în care indivizi recrutați sau radicalizați sunt folosiți pentru a penetra zonele de securitate ale elitelor rusești.

Deși asasinatul a eșuat, incidentul de la restaurantul din Piața Kudrinskaya demonstrează încă o dată vulnerabilitatea înalților oficiali ruși, chiar și în inima Moscovei.

Supraviețuirea lui Alexander Chaiko a depins de fracțiuni de secundă și de procedurile stricte de securitate, însă atacul transmite un mesaj clar: războiul a depășit de mult granițele Ucrainei, iar liderii militari ai Rusiei rămân ținte permanente.