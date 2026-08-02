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Când începe școala în septembrie 2026. Calendarul complet al cursurilor

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Când începe școala în septembrie 2026. Calendarul complet al cursurilorClasă elevi. Sursă foto: Pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Elevii vor începe școala luni, 7 septembrie 2026, iar anul școlar 2026–2027 va avea 36 de săptămâni pentru majoritatea claselor. Calendarul stabilit de Ministerul Educației cuprinde cinci module de cursuri și cinci perioade de vacanță, ultima zi de școală fiind 18 iunie 2027.

Când începe școala și cât durează cursurile

Elevii claselor a XII-a de la forma de zi și cei ai claselor a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor avea 34 de săptămâni de cursuri. Pentru aceștia, ultima zi de școală va fi 4 iunie 2027.

Clasa a VIII-a va avea 35 de săptămâni de cursuri, care se vor încheia pe 11 iunie 2027.

Pentru clasele din filiera tehnologică, exceptând clasa a IX-a și anii terminali, precum și pentru învățământul profesional, anul școlar va avea 37 de săptămâni. Cursurile se vor termina pe 25 iunie 2027.

Durata cursurilor pentru clasele din învățământul postliceal va fi cea prevăzută în planurile-cadru aflate în vigoare.

Structura anului școlar 2026–2027 pe module

Primul modul începe luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 23 octombrie 2026.

Al doilea modul se desfășoară de luni, 2 noiembrie, până marți, 22 decembrie 2026.

Elevii revin la cursuri pentru al treilea modul luni, 11 ianuarie 2027. Acesta se va încheia pe 19 sau 26 februarie, în funcție de săptămâna de vacanță aleasă la nivelul fiecărui județ și în București. Modulul al patrulea începe pe 1 sau 8 martie 2027, în funcție de aceeași decizie, și continuă până vineri, 23 aprilie.

Ultimul modul al anului școlar este programat de miercuri, 5 mai, până vineri, 18 iunie 2027.

Când sunt vacanțele elevilor

Prima vacanță începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată între miercuri, 23 decembrie 2026, și duminică, 10 ianuarie 2027.

O săptămână de vacanță va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în intervalul 22 februarie–7 martie 2027. Alegerea va fi făcută după consultări cu elevii, părinții și profesorii.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie, și se încheie marți, 4 mai 2027. Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară va începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și va continua până duminică, 5 septembrie 2027.

Ministerul Educației

Ministerul Educației. Sursa foto: Edu.ro

Când se încheie anul școlar 2026–2027

Ultima zi de cursuri pentru majoritatea elevilor va fi vineri, 18 iunie 2027.

Elevii claselor a XII-a de la zi și ai claselor a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor termina pe 4 iunie. Cei din clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 11 iunie.

În filiera tehnologică și în învățământul profesional, pentru clasele cărora li se aplică durata de 37 de săptămâni, cursurile vor continua până pe 25 iunie.

Fiecare școală trebuie să comunice elevilor și părinților, până la 1 octombrie 2026, structura detaliată a anului, inclusiv deciziile referitoare la perioada flexibilă de vacanță.

Când au loc „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026–23 aprilie 2027.

Fiecare program va avea câte cinci zile lucrătoare consecutive, iar perioadele vor fi alese de unitățile de învățământ. Cele două programe trebuie planificate în module diferite.

Pe 5 octombrie, de Ziua internațională a educației, nu se vor organiza cursuri. Același lucru este valabil în zilele de sărbătoare legală și în cele nelucrătoare prevăzute de lege.

Calendarul examenelor va fi aprobat separat

Datele pentru Evaluarea Națională din 2027, Bacalaureat, admiterea în clasa a IX-a și celelalte examene nu sunt stabilite prin ordinul referitor la structura anului școlar.

Calendarele vor fi aprobate ulterior prin ordine distincte ale ministrului Educației și Cercetării.

Structura stabilită pentru anul școlar 2026–2027 confirmă astfel că prima zi de școală va fi 7 septembrie 2026, iar majoritatea elevilor vor încheia cursurile pe 18 iunie 2027.

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