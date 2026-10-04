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Două cutremure înregistrate în zona Vrancea în această dimineață. La ce ore s-au produs seismele

Două cutremure înregistrate în zona Vrancea în această dimineață. La ce ore s-au produs seismeleCutremur. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Activitatea seismică din țară continuă să fie intensă. Duminică dimineață, două seisme s-au succedat la un interval foarte scurt în cea mai activă zonă de profil din țară.

Două cutremure înregistrate în zona Vrancea în această dimineață. La ce ore s-au produs seismele

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), primul seism s-a înregistrat la ora 05:45:28, având epicentrul în județul Vrancea.

„El a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la adâncimea de 108,1 kilometri.” Mișcarea tectonică a fost stabilită la o distanță de 39 km sud de Focșani, 52 km sud de Buzău, 76 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

La scurt timp, la ora 06:05:18, aparatele au detectat un al doilea cutremur, localizat de această dată în sectorul aparținând județului Buzău. „Seismul a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adâncimea de 114,6 kilometri.”

Cutremur

Cutremur. Sursa foto: dreamstime.com

Specialiștii au precizat că epicentrul noului mișcări a fost localizat la 51 km sud de Buzău, 59 km sud de Focșani, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.

Activitate seismică repetată în regiunea Vrancea

Evenimentele ce au fost consemnate duminică vin după ce și în cursul zilei de sâmbătă, 3 octombrie, atunci când alte două cutremure s-au înregistrat în zona seismică Vrancea.

De asemenea, un eveniment cu o intensitate sporită a fost raportat recent: un cutremur de o intensitate mai mare a avut loc pe 6 septembrie 2026, în Vrancea, zona Buzău. Seismul a avut magnitudinea 4,1 grade pe scara Richter și s-a produs la adâncimea de 149,6 kilometri, după cum au informat specialiștii.

Caracteristicile pe care le are regiunea vrânceană

Fenomenele din ultimele zile sunt specifice pentru această parte a țării. Zona Vrancea este principala regiune seismică a României și este caracterizată în special de cutremure produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.

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