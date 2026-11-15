Aerisitul locuinței este important în orice perioadă a anului, inclusiv în sezonul rece. Chiar dacă temperaturile de afară sunt scăzute, camerele au nevoie de aer proaspăt pentru a elimina umiditatea acumulată, mirosurile și particulele care pot afecta calitatea aerului din interior. Totuși, mulți oameni fac o greșeală atunci când deschid ferestrele iarna: le lasă întredeschise pentru perioade lungi, în speranța că aerul se va schimba treptat, fără ca locuința să se răcească prea mult, arată Energuide.

Această obișnuință poate avea efectul opus celui dorit. Aerul rece pătrunde constant în încăpere, iar pereții, mobilierul și celelalte suprafețe se răcesc treptat. În consecință, încălzirea locuinței poate necesita mai multă energie pentru a readuce temperatura la nivelul dorit.

Aerisierea prelungită, cu fereastra rabatată, nu este cea mai eficientă metodă de schimbare a aerului în sezonul rece. În timp ce aerul proaspăt intră treptat, încăperea pierde căldură, iar sistemul de încălzire trebuie să funcționeze mai mult pentru a compensa diferența de temperatură.

În plus, zonele din apropierea ferestrelor se pot răci considerabil. Dacă aerisirea durează mult, temperatura din cameră poate scădea, iar confortul termic al locuinței este afectat.

O altă problemă apare atunci când diferențele de temperatură și umiditatea favorizează formarea condensului pe suprafețele reci. În anumite condiții, acest fenomen poate contribui la apariția mucegaiului.

O metodă mai eficientă este aerisirea scurtă și intensă. În loc să lași fereastra întredeschisă zeci de minute, este recomandat să deschizi larg ferestrele pentru câteva minute, astfel încât aerul din interior să fie înlocuit rapid.

În funcție de temperatura exterioară, de dimensiunea camerei și de condițiile meteorologice, aerisirea poate dura aproximativ 5-10 minute. Dacă poți deschide ferestrele aflate pe laturi opuse ale locuinței, se poate crea un curent de aer care accelerează schimbul de aer.

Este bine să închizi ferestrele după aerisire și să eviți răcirea inutilă a pereților și a mobilierului. În zilele foarte reci, timpul de aerisire poate fi redus.

Frecvența aerisirii depinde de numărul persoanelor care locuiesc în casă, de activitățile desfășurate și de nivelul de umiditate. Dormitoarele pot fi aerisite dimineața, după trezire, iar bucătăria și baia au nevoie de aerisire după gătit sau duș.

De asemenea, este important să verifici periodic umiditatea din locuință. Un higrometru te poate ajuta să urmărești valorile, iar un nivel de aproximativ 30-50% este considerat potrivit pentru majoritatea locuințelor.

Aerisirea regulată, realizată în reprize scurte, ajută la îmbunătățirea calității aerului fără să răcească inutil încăperile.