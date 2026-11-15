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Cât de cald trebuie să fie în casă iarna. Setările care pot influența factura la energie

Cât de cald trebuie să fie în casă iarna. Setările care pot influența factura la energieCalorifer. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Odată cu scăderea temperaturilor, încălzirea locuinței devine o prioritate, însă setările centralei termice pot influența considerabil valoarea facturilor. Alegerea temperaturii potrivite în camere și reglarea corectă a apei care circulă prin calorifere sunt două dintre aspectele importante pentru un consum eficient de energie.

Pentru a obține confortul dorit fără încălzirea excesivă a locuinței, există câteva recomandări privind utilizarea termostatului și funcționarea centralei. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pragul sigur pentru sezonul rece este de 18 grade.

Care este temperatura recomandată în locuință pe timpul iernii

Pentru majoritatea adulților sănătoși, temperatura interioară recomandată în sezonul rece este cuprinsă între 18 și 21 de grade Celsius. Specialiștii recomandă alegerea unei valori cât mai apropiate de limita inferioară a acestui interval, atât timp cât aceasta asigură confortul necesar.

Organizația Mondială a Sănătății indică 18 grade Celsius drept un prag minim sigur pentru temperatura interioară în cazul populației generale, în sezonul rece. În schimb, persoanele în vârstă, copiii mici și cele care suferă de anumite afecțiuni pot avea nevoie de temperaturi mai ridicate.

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Termostat. Sursa foto: Freepik

Temperatura la care centrala funcționează mai eficient

Termostatul trebuie utilizat astfel încât centrala să încălzească locuința până la valoarea stabilită. De exemplu, dacă temperatura este reglată la 21 de grade Celsius, sistemul de încălzire își va opri funcționarea atunci când senzorul detectează atingerea acestui nivel.

Setarea termostatului la 25 de grade nu va determina încălzirea mai rapidă a camerei. În schimb, centrala va continua să funcționeze până când temperatura interioară ajunge la valoarea selectată, ceea ce poate duce la un consum mai mare de energie.

La câte grade trebuie reglată centrala pentru un consum eficient

Temperatura indicată de termostatul de ambient nu trebuie confundată cu cea a apei care circulă prin calorifere. Cele două valori controlează aspecte diferite ale sistemului de încălzire.

În cazul centralelor moderne în condensare, o temperatură de aproximativ 60 de grade Celsius pentru apa trimisă către calorifere poate reprezenta un punct de pornire potrivit.

Reducerea temperaturii agentului termic poate contribui la creșterea eficienței centralelor în condensare, însă reglajul trebuie adaptat în funcție de caracteristicile locuinței, instalația de încălzire și temperaturile exterioare.

Dacă încăperile nu ajung la temperatura dorită, valoarea apei din calorifere poate fi crescută treptat, până când sistemul asigură încălzirea corespunzătoare.

În cazul centralelor care asigură și încălzirea unui rezervor separat de apă caldă menajeră, reglajele sunt diferite. Temperatura acestui circuit trebuie menținută potrivit indicațiilor producătorului și cerințelor de siguranță.

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