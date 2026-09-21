Românii se pregătesc pentru noi scumpiri la energie, după lunile de vară în care consumul de electricitate a crescut pe fondul temperaturilor ridicate. Din octombrie, Hidroelectrica majorează prețul energiei active pentru clienții casnici, în timp ce evoluția cotațiilor de pe piața gazelor pune presiune înainte de sezonul rece. Informațiile privind evoluția prețurilor la energie și gradul de umplere a depozitelor de gaze provin din datele prezentate de companii și de autoritățile din domeniu.

Vara a adus facturi mai mari pentru o parte dintre consumatori, în special din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiționat. Temperaturile ridicate au dus la un consum mai mare debelectricitate, iar acest lucru s-a reflectat în sumele achitate de unele gospodării.

În cazul Hidroelectrica, prețul componentei de energie activă pentru clienții casnici urmează să crească de la 45 de bani la 51 de bani/kWh, începând din luna octombrie. Majorarea este de peste 14% pentru această componentă.

Creșterea prețului energiei active nu înseamnă însă că factura finală va urca în aceeași proporție. În suma achitată de consumator intră și tarifele de transport și distribuție, taxele, contribuțiile și TVA.

Astfel, impactul estimat asupra facturii finale este de aproximativ 7%, în funcție de consumul și situația fiecărui client.

În perioada următoare, evoluția prețurilor depinde și de deciziile celorlalți furnizori. În piață au apărut estimări potrivit cărora, în anumite situații, prețul final plătit de consumatori ar putea ajunge să se apropie de pragul de 2 lei/kWh.

Valoarea de 51 de bani/kWh anunțată de Hidroelectrica reprezintă doar componenta de energie activă și nu trebuie confundată cu suma totală de pe factură.

Pentru consumatori, diferența dintre prețul energiei și prețul final este importantă, deoarece factura include toate componentele reglementate și taxele aplicabile.

Nici piața gazelor nu oferă, deocamdată, perspective de scădere a costurilor. Cotațiile europene au crescut în septembrie, iar contractele de referință TTF au atins cel mai ridicat nivel din 2023.

Și pe piața din România au fost înregistrate tranzacții la valori ridicate. Pentru livrarea gazelor în luna octombrie, pe BRM s-a ajuns la 387 de lei/MWh într-o tranzacție cu volum redus.

Valoarea nu reprezintă automat prețul pe care îl va achita fiecare consumator casnic, însă indică presiunea existentă pe piața gazelor înainte de sezonul rece.

România intră în sezonul rece cu un nivel al rezervelor de gaze superior mediei europene. La jumătatea lunii septembrie, depozitele din România erau umplute în proporție de aproximativ 76,26%, față de 68,26% la nivelul Uniunii Europene.

Autoritățile au ca obiectiv atingerea unui grad de umplere de 80% până la 1 octombrie.

Rezervele mai mari pot contribui la asigurarea necesarului în sezonul rece, însă nivelul stocurilor nu înseamnă automat că prețurile pentru consumatori vor rămâne neschimbate.

Consumatorii care consideră că factura a devenit prea mare pot verifica ofertele disponibile pe piață și pot lua în calcul schimbarea furnizorului.

ANRE pune la dispoziția clienților instrumente prin care pot fi comparate ofertele de energie electrică. O verificare a tarifelor poate arăta dacă există o alternativă mai avantajoasă în funcție de consumul fiecărei gospodării.

În contextul unor prețuri volatile pe piețele de energie, diferențele dintre ofertele furnizorilor pot avea un impact important asupra costului total al facturii.