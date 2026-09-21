Toamna își schimbă treptat aspectul în următoarele săptămâni. Prima parte a lunii octombrie aduce temperaturi plăcute, însă vremea se răcește semnificativ după jumătatea lunii, arată prognoza meteo Accuweather. În noiembrie, temperaturile scad și mai mult, iar la Predeal nopțile pot aduce valori de până la -6 grade.

Primele zile ale lunii octombrie aduc temperaturi apropiate de cele specifice unei perioade mai blânde de toamnă. Pe 1 octombrie, temperatura maximă poate ajunge la 25 de grade, după care valorile scad temporar la 19 grade pe 2 octombrie și urcă din nou la 24 de grade pe 3 octombrie.

În perioada 4-6 octombrie, maximele se mențin între 22 și 23 de grade. Cerul va alterna între perioade cu nori și intervale în care soarele va apărea.

O schimbare a vremii se conturează după 7 octombrie. Temperaturile maxime coboară la 18 grade, iar nopțile devin mai reci. Între 8 și 11 octombrie, Bucureștiul va avea maxime de 19-21 de grade și minime de 7-8 grade.

În jurul datei de 14 octombrie, vremea devine mai instabilă, fiind prognozate perioade de ploaie. Temperatura maximă ajunge apoi la 16 grade pe 15 octombrie, iar pe 16 octombrie sunt așteptate câteva averse.

Răcirea continuă în zilele următoare. Între 17 și 23 octombrie, temperaturile maxime se mențin între 13 și 16 grade, în timp ce minimele pot coborî până la 3 grade.

Ultima săptămână din octombrie aduce o ușoară revenire a temperaturilor. Maximele urcă până la 19 grade pe 25 și 26 octombrie, însă vremea rămâne schimbătoare, cu posibilitatea unei ploi scurte pe 26 octombrie.

În București, noiembrie debutează cu o maximă de 11 grade pe 1 noiembrie. Urmează două zile ceva mai calde, cu 16 grade pe 2 și 3 noiembrie.

Din 4 noiembrie, temperaturile scad din nou. Maximele se mențin în general între 11 și 15 grade în prima săptămână, iar vremea va avea perioade cu nori și soare.

Ploile revin în jurul datelor de 9 și 10 noiembrie. Temperaturile maxime se mențin atunci în jurul valorii de 14 grade.

În a doua jumătate a lunii, vremea se răcește treptat. Între 18 și 21 noiembrie sunt prognozate perioade de ploaie, iar maximele nu mai depășesc 13 grade.

O schimbare mai accentuată apare după 22 noiembrie. Temperaturile maxime coboară la 11 grade, apoi la 8 grade pe 23 noiembrie.

Pe 24 și 25 noiembrie sunt prognozate doar 5 grade în timpul zilei, în timp ce temperaturile nocturne pot coborî la -2 grade. Spre finalul lunii, maximele se mențin între 6 și 9 grade, iar minimele rămân în jurul pragului de îngheț.

La Predeal, schimbarea anotimpului se va simți mai devreme decât în Capitală. Prima zi din octombrie aduce 15 grade, iar pe 3 octombrie temperatura poate urca până la 17 grade.

În perioada 4-12 octombrie, maximele se mențin între 11 și 16 grade, cu nopți din ce în ce mai reci.

După 13 octombrie, vremea se schimbă. Sunt prognozate ploi scurte și perioade de ploaie, iar temperaturile încep să scadă rapid.

Pe 15 octombrie, maxima ajunge la doar 9 grade, cu o minimă de 1 grad. O zi mai rece este prognozată pe 16 octombrie, când sunt posibile precipitații sub formă de ninsoare și ploaie, iar temperatura minimă poate ajunge la 0 grade.

Temperaturile coboară sub zero grade la Predeal

A doua jumătate a lunii octombrie aduce temperaturi scăzute la munte. Între 17 și 23 octombrie, maximele se situează în jurul valorilor de 7-8 grade, iar minimele pot coborî la -1 grad.

Spre sfârșitul lunii apare o ușoară încălzire, cu maxime de 11-13 grade între 24 și 26 octombrie. Vremea rămâne însă predominant norosă.

Predealul începe luna noiembrie cu temperaturi scăzute. Pe 1 noiembrie, maxima este de numai 5 grade, iar minima poate ajunge la -3 grade.

Pe 2 și 3 noiembrie, temperaturile cresc temporar până la 12, respectiv 11 grade. Din 4 noiembrie, vremea se răcește din nou, iar maxima ajunge la 4 grade.

În perioada 5-10 noiembrie sunt prognozate ploi și averse, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 10 grade. Nopțile rămân reci, cu valori apropiate de 0 grade.

A doua jumătate a lunii noiembrie aduce o răcire accentuată la Predeal. Între 11 și 18 noiembrie, maximele se mențin între 7 și 9 grade, iar minimele pot coborî până la -3 grade.

După 19 noiembrie, temperaturile scad din nou. Cea mai rece perioadă este prognozată între 22 și 27 noiembrie.

Pe 23 noiembrie, temperatura maximă poate ajunge la doar 3 grade, iar minima la -6 grade. Pe 24 și 25 noiembrie, maximele sunt estimate la numai 2 grade, în timp ce nopțile pot coborî tot până la -6 grade.

Ultimele zile ale lunii rămân reci, cu maxime de 3-5 grade și temperaturi nocturne negative.