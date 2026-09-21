Vremea se va răci accentuat luni, 21 septembrie, mai ales în vestul, nordul și centrul țării, unde temperaturile vor coborî pe alocuri sub valorile normale pentru această perioadă. În sud și sud-est, temperaturile se vor menține însă ridicate pentru data din calendar, iar ploile și vântul vor afecta mai multe regiuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Răcirea va fi mai evidentă în vestul, nordul și centrul țării, unde valorile termice vor ajunge local sub mediile multianuale. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 15 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și vor urca până la 31 de grade în unele zone din Muntenia.

Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 13 grade, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile din Carpații Orientali.

Cerul va fi variabil în sud-vestul țării, în timp ce în celelalte regiuni vor apărea înnorări temporare. Ploile vor fi prezente în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, dar și local în Muntenia și Crișana și izolat în Banat.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 1-10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot atinge 15-25 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în zonele montane și în sud-est.

În regiunile sud-estice, ploile vor avea și caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii.

În cea mai mare parte a zonelor montane vor predomina ploile, însă condițiile se vor schimba în timpul nopții la altitudini de peste 1.700 de metri. Acolo, precipitațiile vor fi trecător și sub formă de lapoviță și ninsoare, dar acestea vor avea caracter slab.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în cursul după-amiezii și al serii. În Oltenia, centrul și sudul Moldovei, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, în timp ce în zona montană înaltă acestea pot atinge 80-90 km/h.

Pe arii restrânse vor mai exista și condiții de ceață.

În Capitală, vremea se va menține caldă pentru această perioadă, chiar dacă temperaturile nocturne vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior. Maximele vor ajunge la 28-30 de grade, în timp ce temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar noaptea va deveni temporar noros, când sunt așteptate averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar după-amiaza și seara se va intensifica, cu rafale care pot ajunge la 40-45 km/h.