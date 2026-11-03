Brașov - Viena, via Budapesta: Diagonala spionajului rusesc în Europa
- George Miloșan
- 3 noiembrie 2026, 08:45
Misterul incendiului de la uzina Carfil din Brașov, izbucnit în septembrie, a fost în cele din urmă elucidat. Autorii – doi cetățeni bieloruși și un ucrainean – au fost deja arestați în Germania și Polonia.
După o lună și jumătate de investigații intense, Serviciul Român de Informații și structurile de contraspionaj ale celor doi aliați occidentali au reușit să descopere firele nevăzute ale acestei operațiuni complexe de spionaj și sabotaj.
Viena continuă maratonul pe culoarul de contraspionaj
La sute de kilometri distanță, într-o mișcare aparent independentă, Ministerul de Externe austriac – la sugestia serviciului național de contraspionaj, DSN – a declarat persona non grata patru membri ai reprezentanțelor ruse din Viena: trei diplomați de la ambasadă și unul de la misiunea diplomatică pe lângă OSCE. Aceasta a fost a doua acțiune de acest tip din 2026, după expulzările din mai, adăugându-se unui istoric scurt, dar eficient, de măsuri similare din ultimii 2-3 ani.
Austria pare că s-a trezit în al doisprezecelea ceas... la fel cum s-a întâmplat și cu Ungaria luna trecută. Asupra celor două state ne vom opri în rândurile de mai jos. Și asupra icebergului pe care noi l-am descoperit la ... Brașov.
Viena, ,,centru de planificare’’ pentru serviciile ostile
Totuși, ceea ce am văzut în ultimii ani pe cuprinsul bătrânului continent nu reprezintă decât vârful icebergului. Potrivit evaluărilor stricte emise de DSN, serviciile secrete rusești nu mai priveau Austria doar ca pe un spațiu operativ multifuncțional, dar limitat la propriile frontiere sau folosit ca trambulină spre Occident. Viena devenise, în mod sistemic, un veritabil centru de planificare și coordonare logistică a operațiunilor de spionaj la scară continentală. O placă turnantă de unde Moscova trasa liniile de atac asimetric. Și nu doar Moscova. Nici Budapasta nu era prea departe.
Iată ce scriam la mijlocul lunii septembrie în legătură cu modul cum privește guvernul Magyar ,,relațiile’’ cu Moscova pe segmentul de spionaj:
Cutremur la Budapesta: Magyar expulzează diplomați ruși
,,Ungaria a surprins recent cancelariile occidentale printr-o decizie radicală: expulzarea a 10 membri ai ambasadei Federației Ruse de la Budapesta. Motivul invocat, devenit deja un clișeu diplomatic standard, ascunde secretul lui Polichinelle: „activități incompatibile cu statutul de diplomat”. În limbajul decodificat al serviciilor de informații, acești zece oameni nu redactau rapoarte politice sau economice, ci coordonau rețele operative pe teritoriul unui stat membru UE și NATO și chiar mai departe...
Comisia Europeană a reacționat prompt, catalogând decizia Budapestei drept o „reacție legitimă a Ungariei în fața amenințărilor hibride”. Deși oficialii europeni nu se așteaptă ca Ungaria să devină peste noapte un stat vocal sau asertiv la adresa Rusiei, gestul indică o recalibrare majoră. Budapesta începe să își conceapă politica externă în spirit european, înțelegând că izolarea în interiorul UE, experimentată vreme îndelungată de Victor Orban, are costuri economice și politice mult prea mari pentru o țară atât de mică.Ne aflăm oare, în fața momentului în care „excepția maghiară” și-a încheiat existența?
Este prematur să afirmăm că Ungaria s-a aliniat total taberei euro-atlantice în ceea ce privește dosarul estic. Însă jocul la două capete a devenit mult mai periculos pentru Budapesta. Când ești nevoit să expulzezi diplomați/ofițeri de informații ai unui stat, considerat partener strategic timp de 16 ani, pentru a-ți dovedi loialitatea față de aliați, înseamnă că spațiul de manevră diplomatică s-a îngustat semnificativ’’.
Viena este mai mult decât capitala Austriei, pe teme de ... contraspionaj
În fața acestei realități stringente, executivul de la Viena se pregătește să schimbe radical regulile jocului. Guvernul austriac va prezenta un nou act normativ dedicat contracarării acțiunilor de spionaj extern, inspirat după modelul legislativ dur aplicat de Belgia, țară-sediu pantru mari organizații internaționale: UE și NATO.
Dacă în prezent legislația austriacă protejează obiectivele și interesele strict naționale, noul cadru juridic va extinde competențele DSN. Serviciul de contraspionaj va asigura protecția contrainformativă a uriașului ecosistem de organizații internaționale care își au sediul la Viena – de la structuri vitale precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), până la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și diverse structuri majore ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). Toate acestea au fost, mult prea mult timp, vulnerabile în fața infiltrărilor străine.
Doamna ministru spune lucrurilor pe nume. Mai rar, până acum, la Viena
Ministrul austriac de externe, Beate Meinl-Reisinger, a fost extrem de direct în ultimele săptămâni, numind lucrurile pe nume în intervențiile sale publice. Ea a expus fără menajamente componentele războiului hibrid pe care Moscova îl poartă pe continentul european: campanii masive de dezinformare, atacuri cibernetice sofisticate și acțiuni coordonate de sabotaj fizic.
Prin această ofensivă legislativă și diplomatică, Viena transmite un semnal fără echivoc: vrea să iasă definitiv din „zona gri” a îngăduinței europene și să elimine total, pentru totdeauna, „nodul Kremlinului” din inima statului. Mai mult, deși nu este membru al celei mai importante alianțe defensive din lume -