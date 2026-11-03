Brașov - Viena, via Budapesta: Diagonala spionajului rusesc în Europa

Misterul incendiului de la uzina Carfil din Brașov, izbucnit în septembrie, a fost în cele din urmă elucidat. Autorii – doi cetățeni bieloruși și un ucrainean – au fost deja arestați în Germania și Polonia.

După o lună și jumătate de investigații intense, Serviciul Român de Informații și structurile de contraspionaj ale celor doi aliați occidentali au reușit să descopere firele nevăzute ale acestei operațiuni complexe de spionaj și sabotaj.

Viena continuă maratonul pe culoarul de contraspionaj

La sute de kilometri distanță, într-o mișcare aparent independentă, Ministerul de Externe austriac – la sugestia serviciului național de contraspionaj, DSN – a declarat persona non grata patru membri ai reprezentanțelor ruse din Viena: trei diplomați de la ambasadă și unul de la misiunea diplomatică pe lângă OSCE. Aceasta a fost a doua acțiune de acest tip din 2026, după expulzările din mai, adăugându-se unui istoric scurt, dar eficient, de măsuri similare din ultimii 2-3 ani.

Austria pare că s-a trezit în al doisprezecelea ceas... la fel cum s-a întâmplat și cu Ungaria luna trecută. Asupra celor două state ne vom opri în rândurile de mai jos. Și asupra icebergului pe care noi l-am descoperit la ... Brașov.

Viena, ,,centru de planificare’’ pentru serviciile ostile

Totuși, ceea ce am văzut în ultimii ani pe cuprinsul bătrânului continent nu reprezintă decât vârful icebergului. Potrivit evaluărilor stricte emise de DSN, serviciile secrete rusești nu mai priveau Austria doar ca pe un spațiu operativ multifuncțional, dar limitat la propriile frontiere sau folosit ca trambulină spre Occident. Viena devenise, în mod sistemic, un veritabil centru de planificare și coordonare logistică a operațiunilor de spionaj la scară continentală. O placă turnantă de unde Moscova trasa liniile de atac asimetric. Și nu doar Moscova. Nici Budapasta nu era prea departe.

Iată ce scriam la mijlocul lunii septembrie în legătură cu modul cum privește guvernul Magyar ,,relațiile’’ cu Moscova pe segmentul de spionaj:

Cutremur la Budapesta: Magyar expulzează diplomați ruși

,,Ungaria a surprins recent cancelariile occidentale printr-o decizie radicală: expulzarea a 10 membri ai ambasadei Federației Ruse de la Budapesta. Motivul invocat, devenit deja un clișeu diplomatic standard, ascunde secretul lui Polichinelle: „activități incompatibile cu statutul de diplomat”. În limbajul decodificat al serviciilor de informații, acești zece oameni nu redactau rapoarte politice sau economice, ci coordonau rețele operative pe teritoriul unui stat membru UE și NATO și chiar mai departe...