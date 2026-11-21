În toamna lui 2026, trei piețe rezidențiale domină discuțiile: București, Cluj-Napoca și Brașov. Toate sunt scumpe, toate au cerere constantă, dar accesibilitatea reală a unei locuințe diferă radical. Cea mai recentă analiză Finance.Imobiliare.ro arată clar cine plătește cel mai greu rata raportat la salariu.

Brokerul a luat un apartament nou cu două camere, de aproximativ 52 de metri pătrați, evaluat la prețul mediu al pieței din septembrie 2026. A aplicat un avans de 15%, un credit pe 30 de ani și cea mai bună dobândă disponibilă. Veniturile sunt cele medii nete pe județ (date INS), iar familia are doi salariați.

În Capitală, un astfel de apartament costă în jur de 132.700 de euro. Creditul necesar este de aproximativ 602.000 de lei, iar rata lunară ajunge la 3.215 lei.

Cu un salariu mediu net de peste 7.400 de lei pe persoană, o familie ajunge la aproape 15.000 de lei venit lunar. Rata reprezintă doar 22% din acest venit – cea mai mică pondere dintre marile orașe analizate.

Bucureștiul câștigă la capitolul accesibilitate datorită salariilor mai mari și a unei oferte mai diversificate. Chiar dacă prețul pe metru pătrat a crescut, diferența față de Cluj rămâne substanțială. În plus, piața este mai lichidă: se vinde mai ușor și există mai multe opțiuni în diverse cartiere și bugete.

Clujul rămâne lider detaşat la prețuri. Un apartament nou cu două camere ajunge la aproximativ 182.000 de euro. Creditul trece de 826.000 de lei, iar rata lunară urcă la 4.410 lei.

Deși salariile sunt printre cele mai mari din țară (aproape 7.000 de lei net pe persoană), venitul familiei nu acoperă diferența de preț. Rata ajunge să consume 32% din bugetul lunar – aproape o treime.

Clujenii plătesc premium nu doar pentru locuință, ci și pentru stilul de viață, universități, IT și atmosfera de oraș european. Problema este că acest premium a devenit greu de susținut chiar și pentru familiile cu venituri peste medie. Mulți tineri amână achiziția sau aleg localități din jur (Florești, Baciu, Apahida).

În Brașov, același tip de apartament costă în jur de 144.820 de euro. Creditul este de aproximativ 657.000 de lei, iar rata lunară se situează la 3.509 lei.

Salariile medii sunt însă mai mici decât în Cluj și București (în jur de 5.500 de lei net pe persoană). Venitul familiei se apropie de 11.000 de lei, iar rata ajunge tot la 32% din venit – la fel ca în Cluj.

Brașovul oferă calitate a vieții ridicată, peisaj montan și un potențial turistic solid. Din punct de vedere al accesibilității creditului, însă, se situează la același nivel de presiune financiară ca Clujul, deși prețurile absolute sunt mai mici.

Oraș Preț apartament 2 camere Rată lunară % din venitul familiei București ~132.700 € 3.215 lei 22% Brașov ~144.820 € 3.509 lei 32% Cluj-Napoca ~182.000 € 4.410 lei 32%

Diferența este clară: în București, o familie medie rămâne cu mult mai mulți bani după plata ratei. În Cluj și Brașov, efortul este aproape identic ca pondere, deși sumele absolute diferă.

Dacă prioritatea este accesibilitatea financiară și siguranța pe termen lung, Bucureștiul iese în față. Rata mai mică lasă spațiu pentru economii, urgențe sau o a doua investiție.

Clujul rămâne atractiv pentru cei care vor să trăiască acolo pe termen lung și acceptă că vor plăti un preț premium. Pentru investitori, randamentele din chirii au scăzut însă, iar lichiditatea la revânzare este mai redusă decât în Capitală.

Brașovul se află undeva la mijloc: prețuri mai rezonabile decât Clujul, dar salarii mai mici, ceea ce anulează o parte din avantaj. Este o opțiune bună pentru cei care prioritizează calitatea vieții și potențialul turistic.

În contextul actual – dobânzi încă ridicate, TVA 21% la locuințele noi și o piață mai selectivă – diferența de 10 puncte procentuale în ponderea ratei poate decide dacă o familie trăiește confortabil sau sub presiune financiară permanentă.

Concluzia practică este simplă: nu prețul pe metru pătrat dictează singur decizia, ci raportul dintre rată și venit. Iar din acest punct de vedere, Bucureștiul rămâne, în 2026, cea mai accesibilă dintre cele trei piețe mari.