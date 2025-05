Justitie Polițist din Cluj, condamnat pentru purtare abuzivă. Discuții uluitoare cu un coleg de intervenție







Un fost agent de poliție, de 51 de ani, acum pensionar, e condamnat, definitiv, de Curtea de Apel Cluj, la doi ani de închisoare. Pentru purtare abuzivă.I-a rupt coastele unui petrecăreț. Și a încercat să obțină 10.000 euro de la un alt polițist ca să își asume fapta.

Polițistul clujean era condamnat și pentru furt

Stupefiant, dar polițistul mai are o condamnare pentru furt, săvârșită în 2022. Și o alta, tot pentru purtare abuzivă, comisă în 2020. Întreg scandalul în care a fost implicat Raț Iacob Moise, în acest dosar, a avut loc în aprilie 2022. Totul a pornit de la o reclamație a unui vecin al victimei, Florin Șfaiț. Fiica lui Șfaiț își sărbătoarea ziua de naștere. Înainte de orele 23,00, în urma reclamației, doi polițiști au bătut la ușa petrecăreților. Șfaiț a spus că nu va opri petrecerea și că nu va plăti amenda.

Polițiștii i-ar fi cerut bărbatului să îi însoţească la autoturismul de serviciu. Pentru că urmează să fie sancţionat contravenţional, pentru tulburarea liniştii publice. A coborât flancat de cei doi polițiști. Când au ajuns aproape la parter, persoana vătămată le-ar fi spus celor doi poliţişti că nu doreşte să îi mai însoţească. Și s-ar fi întors, cu intenţia de a reveni în locuinţă. Acesta a fost momentul de debut al acţiunii în forţă al poliţiştilor. L-au încătușat. În urma acestui fapt victima s-a ales şi cu o coastă ruptă.

Polițistul : „Ţigane, te omor în seara asta!”

Omul spune că în momentul în care cobora ultima scară, poliţistul din spatele său i-a prins brusc mâna dreaptă. I-a răsucit-o la spate şi i-a „Ţigane, te omor în seara asta!” . Victima i-ar fi cerut să nu-i răsucească mâna pentru că a fost operat. Moment în care polițistul s-a întors şi i-a aplicat o lovitură cu pumnul în stomac în urma căreia a căzut în genunchi.

Victima a spus că a mai primit o lovitură cu pumnul în stomac, în acelaşi loc, în care a fost lovit şi prima oară. A căzut în genunchi şi apoi într-o parte. “Imediat poliţistul solid şi cu mustaţă m-a ridicat, fiind ţinut însă în genunchi şi spunându-mi „Îţi arăt eu ţie ţigane, în seara asta te omor!”. A început să mă lovească cu piciorul în partea lateral-dreaptă a coastelor... M-au lovit cu bocancii, unul într-o parte, iar altul în cealaltă parte a coastelor”, a spus partea vătămată. Loviturile au încetat în momentul în care concubina bărbatului se apropia de ei.

Bătut și în mașina poliției

Florin Șfaiț spune că primit lovituri în spate şi în zona lateral-dreapta a coastelor, și în mașina de poliție Partea vătămată le-a spus polițiștilor că va face face plângere împotriva lor. A primit aceleași amenințări ca răspuns. Și în secția de poliție a fost impins cu palma în piept deși deja bărbatul avea dureri .Polițiștii audiați în calitate de suspecți au spus că în timp ce îl încătușau s-ar fi creat o ambuscadă. Și ar fi „ajuns” toţi trei pe o masă din holul de la intrarea în imobil însă fără a exercita alte acte de violenţă asupra lui Florin Sfaiț .

În fața procurorului un polițist a negat că el l-ar fi lovit. Și a susținut că nici nu l-a văzut pe colegul său să-l fi lovit. Dar nu a avut nici o explicație cum și-a rupt bărbatul coastele în acea seară. Certificatul medico – legal arată că persoana vătămată a suferit un „traumatism toracic mixt închis, cu fractura costală VII dr. pe LAA fără deplasare. Excoriaţii şi echimoze toracice antero – bazal dr. echimoze cervicale, abdominale, contuzie abdominala”, leziunile traumatice fiind vindecabile în 12 – 15 zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au mințit la poligraf

Fiindcă partea vătămată și polițiștii au dat declarații care nu se susțineau au fost duși la testul poligraf. “În urma administrării acestui procedeu probatoriu a fost reliefată încă o dată sinceritatea victimei şi nesinceritatea inculpaţilor”, scrie rejust.ro

În 31.08.2022, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei doi polițiști pentru purtare abuzivă. După acest moment, cei doi inculpaţi şi-au schimbat, parţial, declaraţiile date casuspecţi. Unul dintre inculpați a pus la dispoziţia instanței şi o înregistrare a unei discuţii purtate între el şi Raț Iacob Moise. S-a hotârât trimiterea în judecată doar a inculpatului Raț Iacob Moise.

Încerca să obțină de la celălalt polițist 10.000 euro, ca să îşi va asume fapta

Practic, după punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de acesta, inculpatul Raț Iacob Moise a încercat să obţină de la celălalt polițist 10.000 euro. În schimbul angajamentului că îşi va asuma singur comiterea infracţiunii. “Ceea ce reflectă o îndrăzneală infracţională ieşită din comun, inculpatul fiind dornic să profite material de pe urma săvârşirii infracţiunii care face obiectul prezentului doar, prin încheierea unei înţelegeri frauduloase", conform motivării Judecătoriei Cluj-Napoca.

Instanţa a avut în vedere şi înscrisul depus la dosar de către persoana vătămată. Din document reiese că inculpatul a achitat despăgubirile materiale şi morale solicitate. Și că victima „l-a iertat” pe inculpat. Instanța însă reţine că o atare manifestare nu este de natură a reduce gravitatea faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul. Raportat la funcţia pe care o ocupa şi la atribuţiile cu care a fost însărcinat”, se arată în hotarârea Curții de Apel Cluj.

"Am văzut testele, şi a’ mele şi a’ tale. Ale tale îs mai mincinoase ca a’ mele!..."

Iată parțile relevante ale discuției dintre cei doi polițiști:

-:La ţigan îi trebuie 6000 euro!

-: Cât?

-:6000 euro! O zis că instanţa îi dă. O zis avocatul că instanţa îi dă! #### vrei să suporţi cheltuielile tu şi eu să nu te bag pe tine şi să iau pe mine tătă treaba, îi bine, dacă nu, nu. Şi eu zic că l-ai lovit şi tu!

-: D’apoi mă ###, eu nu l-am lovit, mă!

-: Mă, ascultă-mă! Eu am fo’ la avocat şi am văzut testele, şi a’ mele şi a’ tale. #’ tale îs mai mincinoase ca a’ mele!...

-: E, da’ nu l-am lovit! Şi nu am minţit! Ştii ce s-a întâmplat acolo?

-:Nu ştiu ce s-o întâmplat! (...)

-: Mă, el uite ce zice, no, şi o ieşit adevărul, că el zice adevărul, nu zice singular! Na! Şi el...

-: Da’ de unde o văzut el, dacă i-am dat sau nu i-am dat cu pumnul în burtă? #### l-am împins? #### l-am tras de gât?

-: Mă, nu ştiu! O zis avocatul că amândoi ne-am futut de cap! Amândoi ne-am futut de cap! Trebuia să nu merem la detectorul de minciuni şi trebuia să nu dăm nicio declaraţie! Şi nu avea pe ce... şi nu trebuia să te grăbeşti! Pentru că lui, el reiese că loviturile îs .... reiese că pot să fie cu corp dur. Corpul dur poate să fie când noi ne-am apăsat pe masă! Şi noi mai scoteam o treabă din aia ... oooo .... să reiasă... când ne-am apăsat, apăsarea pe masă nu poate să fie ... l-ai pus pe masă frumos. Acolo o fost ghivece flori, acolo o fost ăsta şi ne-am apăsat pe masă şi atuncea s-o rupt, s-o fisurat coasta şi abdomenul!

"Îmi livrezi 10.000 euro în cont, eu nu te bag, dacă nu te bag şi eu cu mine şi merem amândoi!"

-:Da’ nici eu n-am zis, da’ n-am zis că tu i-ai fisurat coasta!

-: Ai zis că ... ai vinit din spate şi l-ai lovit!

-: Păi, no! Nu asta ai făcut? ### ##### #####: #### am făcut! #### am făcut! Da’ tu trebuia să aştepţi până vine ăsta şi să ...

-Cum mă, aştepţi, când o zis, mă, într-o săptămână, într-o săptămână ne trimite în judecată, mă?!

-:Mă, fără declaraţia noastră, nu te putea trimite, fără recunoaşterea noastră nu te putea trimite în judecată! No! Ideea acuma e în felul următor: dacă tu vrei să plăteşti cheltuieli de judecată, să iau eu pe mine, bine. #### nu, merem amândoi în judecată!

-: Cum să iau pe mine ceva ce nu am făcut, mă ###, mă?

"Da’ eu i-am dat în coaste, da’ în burtă de unde le are el?"

-: Eu ţi-am zis, eu ţi-am zis care e situaţia! #### vrei aşa, merem, dacă nu, nu! Cum vrei tu! #### până în 26 îmi livrezi 10.000 euro în cont, eu nu te bag, dacă nu te bag şi eu cu mine şi merem amândoi! Gândeşte-te!

-: Mă, tu te auzi ce vorbeşti?

-:Aud, aud, aud! Pentru că eu la avocat i-am dat, până amu, 100 milioane! Şi tre’ să îi mai dau vreo 100 de milioane!

-:Aşa! Şi îi vina mea că l-ai bătut, mă?

-:Da’ eu i-am dat în coaste, da’ în burtă de unde le are el? (...)-:Tu gândeşte-te ce îţi zic şi ...neinteligibil... trebuia să aştepţi să nu dai nicio declaraţie, până nu studiem din nou dosarul! Da’ tu te-ai grăbit şi ai dat declaraţie şi ...neinteligibil ... tu gândeşte-te!

-: Păi, mă, ###! Am familie, am copii...

-: Şi eu!

-: Am greutăţi!

-: Şi eu! Ascultă-mă, eu mă voi duce, cu amândouă faptele eu fac ...neinteligibil ... da’ tu m-ai băgat! Tu trebuia să aştepţi până când, ăsta! #### vrei aşa, până în 26 dacă îmi livrezi 10.000 euro în cont la ##### mergem înainte, dacă nu ...

-: Du-te, mă, de aici! (...)

-: Nu-i separat! Că dacă ajungem la judecată, crede-mă, că astea toate.. bun, trag la balanţă, trag la balanţă! Fără discuţie! ##### tu îi rupi coasta ...

-: Eu nu i-am rupt coasta!

-: Sau i-ai dat, i-ai dat acolo!

-: I-am dat doi pumni la coaste! ##### în vedere că tu l-ai prins de gât, m-ai strigat „hai, ajută-mă” şi aşe...

-: Să-l încătuşăm, dară!

"Să ştii că avocatul m-o învăţat şi să zic lucruri reale şi să nu zic lucruri bune!"

-: Eu ştii ce am făcut acolo? Eu am crezut că tu l-ai lovit pentru că te loveşte! Să ştii că avocatul m-o învăţat şi să zic lucruri reale şi să nu zic lucruri bune!

-: Bănuiesc că te-o învăţat, că de aia ai avocat!

-:Tu gândeşte-te, gândeşte-te că oricum, bani şi tu va trebui să dai! Pentru că va trebui să îţi iei un avocat! Avocatul e de la 1000 euro...Întreabă-l pe #### câţi bani o dat la avocat! Întreabă pe #### cât o dat la avocaţi până acuma? Tu gândeşte-te şi ... şi ăsta... eu mai am posibilitatea să mă duc pe variantă simplificată! Tu nu mai ai posibilitatea să mergi!

-: Ce variantă?

-: Eu am posibilitatea pe variantă simplificată! Recunoaştere de faptă şi mă duc pe variantă simplificată! Tu nu mai ai, tu nu mai poţi să mergi înapoi şi să zici că nu l-o lovit, că-i declaraţie mincinoasă!

-: Da! Da’ asta s-o întâmplat!

-: De acord! Nu mai... Tu ... eu mă pot duce, mă, mă duc şi zic „da, domnule, într-adevăr, am lovit având în vedere că ăsta s-o apucat şi .. ăsta, l-am lovit ca să îl putem imobiliza”, da? „Da eu am văzut că îi dă pumni în coa’, pumni în burtă până îi lumea! ” Zic! Nu tre’ să-i zic că am văzut! #### dacă să zîc că, numa’ numa’... ştii ce tre’ să îi zic la procuror? ####’ faptul că „posibil să fi dat, eu nu am văzut, posibil să îi fi dat!”. Că reiese din, reiese din alea, din certificatul IML! ##### ######: Nu reiese chestia aia! Reies nişte echimoze! Reies nişte ăsta... care nu, care nu-s lovituri! ###, alea s-o întâmplat pentru că, pentru că el nici măcar, el nu o zis că l-am încătuşat pe masă, da’ acolo s-o întâmplat toate, pe masă!

"No, fiecare pasăre, pe limba ei moare!"

-: Pe masă, pe masă! Ştiu! (...)

-: ... tu te-ai gândit, tu te-ai gândit când ai apucat, te-ai apucat .. am zis hai mă să vină avocatul, să studiem dosarul, şi pe urmă dăm declaraţii! Tu te-ai dus repede şi ai dat declaraţii! No, fiecare pasăre, pe limba ei moare! Ai ştiut că pot să zic şi eu la fel, ca şi tine, că l-ai lovit tu! Aici te-ai gândit că pot să zic la fel? -: #### era adevărat, da, da!

-:Amu... adevărat, neadevărat ... Nu o avut din, de la o, de la o simplă încătuşare pe masă nu o avut de unde să aibă abdomen, la burtă... faptul că îl punem pe masă, nu are de unde să aibă echimoze la burtă!

-: Da, pentru că te-ai lăsat sau ne-am lăsat pe el! Ca să-l încătuşăm, fiindcă el s-o împotrivit -: Eu ştiu! -: S-o împotrivit! -:Ideea e... una-i una, alta-i alta! Eu ţi-am spus care e situaţia! #### vrei să iau pe mine fapta, dacă nu merem amândoi în judecată! Eu mai am posibilitatea, eu mai am posibilitatea să mă duc, să mă duc la variantă simplificată, tu nu mai ai! Eu mă duc şi fac recunoaştere şi mă duc pe procedură simplificată. Mie mi-a da un ... o suspendare, dacă nu mi-a da o efectuare. Eu oricum ies în pensie, că nu se duce, oricum ies în pensie peste 2 luni!

"Nu m-am gândit că mă dai în primire!..am făcut atâtea minuni împreună"

-:Pe aia te bazezi tu!

-: Pe aia mă bazez! Eu, eu oricum ies în pensie, tu eşti la mijloc! Amu, tu gândeşte-te! #### vrei să suporţi cheltuielile, iau pe mine dacă nu suporţi, merem amândoi! Na!

-: Da’ le-ai gândit tu bine cu avocatul!

-: Avocatul! Avocatul m-o învăţat, nu eu! Avocatul m-o învăţat! Zice „mă, dacă ţi-e coleg şi aţi lucrat ##### amar de vreme, nu trebuia să te dea în primire, indiferent ... neinteligibil ... dea în primire!” No! #### mi-o zis avocatul! Apoi tu ... neinteligibil ... pe varianta să te scoţi tu ...neinteligibil ...

-: ...neinteligibil ... să mă scot eu, ###! Da’ n-am avut ce să fac, mă! Eu m-am trezit cercetat şi aproape trimis în judecată fără nicio vină, fără nicio vină! (...)

-:Mă, nu poţi! #### eu nu m-am gândit că mă dai în primire! Că am mers la atâtea fapte şi am făcut atâtea minuni împreună şi atâtea am făcut! Nu mă gândeam că mă dai în primire! Na! Tu gândeşte-te la ce variantă îi mai bună pentru tine! În judecată merem un an jumate – doi, cel puţin! Îl vezi pe ####, îl vezi pe ####, că îi de 4 ani!

“Analizând conţinutul înregistrării constatăm, fără dubiu, că inculpatul a fost cel care a aplicat loviturile de pumn, în zona coastelor persoanei vătămate, în urma cărora a fost fracturată una dintre coaste”, a fost concluzia Curții de Apel Cluj care a respins apelul fostului agent de poliție.