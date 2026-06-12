Clujul găzduiește, începând de vineri, 12 iunie, cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa de Est.

Timp de zece zile, până pe 21 iunie, publicul va avea acces la peste 200 de filme, premiere și întâlniri cu invitați din România și din străinătate.

Deschiderea oficială a TIFF 2026 are loc în Piața Unirii, unde organizatorii au pregătit o gală aniversară și proiecția în premieră națională a filmului „3 zile în septembrie”, cel mai nou lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu.

Evenimentul marchează debutul unei ediții speciale, care celebrează un sfert de secol de existență al festivalului.

Unul dintre momentele centrale ale serii de deschidere îi este dedicat Nadiei Comăneci. Fosta mare gimnastă și-a confirmat prezența la Cluj-Napoca și va deschide oficial ediția aniversară TIFF.25.

Publicul va putea urmări în exclusivitate un fragment din documentarul „NADIA”, aflat încă în faza de producție și dedicat vieții și carierei sportivei care a schimbat istoria gimnasticii mondiale.

Participarea sa are loc într-un an simbolic, în care Comitetul Olimpic și Sportiv Român organizează mai multe evenimente pentru marcarea a 50 de ani de la prima notă de 10 acordată în istoria gimnasticii.

Gala de deschidere include proiecția comediei „3 zile în septembrie”, regizată de Tudor Giurgiu. Filmul ajunge în fața publicului din România după premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam.

Producția deschide oficial seria de proiecții care vor avea loc în următoarele zile în mai multe spații din Cluj-Napoca și din împrejurimi.

Programul TIFF 2026 include și unele dintre cele mai discutate producții internaționale ale anului.

Printre acestea se află „Minotaur”, cel mai nou film al regizorului rus Andrei Zvyagintsev, recompensat cu Grand Prix la Festivalul de Film de la Cannes.

Pelicula marchează revenirea cineastului după aproape un deceniu de absență și urmărește povestea unui director de companie confruntat cu probleme familiale și profesionale în Rusia contemporană.

Zvyagintsev este cunoscut pentru filme precum „The Return”, „The Banishment” și „Leviathan”, producții care au obținut recunoaștere internațională și numeroase premii importante.

Ediția din acest an aduce în atenția publicului și „Jurnalul unei cameriste”, noul film regizat de Radu Jude și prezentat în cadrul secțiunii Quinzaine des Cinéastes.

Filmul spune povestea unei românce stabilite în Franța, care lucrează pentru o familie din Bordeaux, în timp ce fiica sa rămasă în România așteaptă întoarcerea mamei acasă. Producția reprezintă o reinterpretare contemporană a romanului semnat de Octave Mirbeau.

În program se regăsește și „Amarga Navidad” („Crăciun amar”), noul lungmetraj al lui Pedro Almodóvar. Filmul, inclus în competiția Festivalului de la Cannes, marchează revenirea regizorului spaniol la limba maternă și explorează relația dintre memorie, pierdere și creație artistică.

Atât „Amarga Navidad”, cât și „Jurnalul unei cameriste” urmează să fie distribuite în România de Independența Film.

Ajuns la ediția cu numărul 25, Festivalul Internațional de Film Transilvania își consolidează statutul de principal eveniment cinematografic din România.

Programul din 2026 reunește producții premiate, autori consacrați și invitați speciali, oferind publicului acces la unele dintre cele mai importante filme ale anului.

Organizatorii estimează o participare ridicată pe parcursul celor zece zile de festival, care transformă Cluj-Napoca într-unul dintre principalele centre culturale ale Europei Centrale și de Est.