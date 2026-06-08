Inițiativa a aparținut Elisabetei Lipă și a avut loc în orașul natal al multiplei campioane olimpice și mondiale

Prima ediție a Crosului Olimpic „Anul Nadia Comăneci”, desfășurată duminică, 7 iunie 2026, la Dorohoi, s-a încheiat cu un succes remarcabil, transformând municipiul într-un adevărat centru al mișcării, energiei și spiritului olimpic. În toamnă, tot la inițiativa multiplei campioane Elisabeta Lipă, va avea loc a doua ediție a acestei competiții menite să o sărbătorească pe marea Nadia Comăneci. Încheind astfel seria de manifestări dedicate celor 50 de ani de când celebra noastră gimnastă a uimit lumea și tabela electronivă de la Montreal, care s-a declarat învinsă afișând nota 1.00, fiindcă 10.00 nu se credea că va lua cineva!

Aproape 1.000 de participanți au luat parte la eveniment, dintre care aproximativ 900 au fost copii și tineri. Entuziasmul lor, energia transmisă pe traseu și susținerea venită din partea părinților, profesorilor și spectatorilor au creat o atmosferă specială, care a depășit cu mult limitele unei simple competiții sportive.

Organizat la inițiativa multiplei campioane olimpice Elisabeta Lipă, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Primăria Municipiului Dorohoi și Fundația Casa Campionilor, evenimentul a fost dedicat promovării sportului de masă, a unui stil de viață sănătos și a valorilor olimpice în rândul copiilor și tinerilor.

Deși dimineața a debutat sub amenințarea ploii, vremea a ținut cu participanții, iar startul competiției a fost dat în condiții excelente, spre bucuria tuturor celor prezenți.

Competiția s-a desfășurat pe un circuit urban amenajat în centrul municipiului Dorohoi și a reunit concurenți din categoriile de vârstă 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani și 15-19 ani, alături de categoria dedicată adulților – Master. În funcție de categoria de vârstă, participanții au parcurs distanțe de 600 m, 800 m, 1.000 m și 1.500 m. Fiecare cursă a fost adaptată vârstei concurenților, iar traseul a fost animat de energia copiilor și de susținerea unei comunități întregi.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului dedicat „Anului Nadia Comăneci”, instituit la inițiativa Elisabetei Lipă. În luna mai 2025, Camera Deputaților a adoptat proiectul legislativ prin care anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Nadia Comăneci”, marcând astfel împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montréal din 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul „10 Perfect” din istoria gimnasticii mondiale. Un moment aparte al zilei a fost prezența campionilor olimpici Marius Cozmiuc și Ionela Cozmiuc, care au participat la eveniment alături de fiul lor și au oferit copiilor un exemplu autentic despre ce înseamnă performanța construită prin muncă, disciplină și pasiune.

La finalul competiției au fost premiați câștigătorii fiecărei categorii de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani, 15-19 ani și Master. În același timp, organizatorii au acordat și cinci premii speciale, menite să evidențieze spiritul și valorile care au definit această ediție.

Prezentat de vedeta Tv Roxana Ciuhulescu, Crosul Olimpic „Anul Nadia Comăneci” a demonstrat că sportul are puterea de a uni generații, de a inspira comunități și de a crea amintiri care rămân în suflet. Poate cel mai frumos rezultat al acestei prime ediții nu se regăsește în clasamente sau pe podium. La finalul competiției, numeroși copii i-au întrebat pe organizatori când va avea loc următoarea ediție și i-au rugat să organizeze un nou cros după începerea școlii. Așa se va și întâmpla.

„Cel mai important rezultat al acestei zile nu este numărul participanților , desi aproape 1.000 de participanți reprezintă o performanță în sine. Dacă au plecat acasă cu bucuria sportului și cu dorința de a reveni, atunci ne-am atins obiectivul”

Elisabeta Lipă