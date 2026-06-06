Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost găsit fără viață, sâmbătă dimineață, într-o zonă cu vegetație de pe strada Avântului din municipiul Dorohoi. În apropierea victimei a fost descoperit un dispozitiv utilizat în activități zootehnice de eutanasiere a animalelor, potrivit Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru viața lui.

„La examinarea externă a fost identificată o leziune traumatică la nivelul regiunii temporale drepte, cu afectare profundă a structurilor craniene. În apropierea victimei a fost identificat un dispozitiv utilizat în activităţi zootehnice de eutanasiere. Circumstanţele producerii leziunilor şi mecanismul acestora fac obiectul cercetărilor desfăşurate de instituţiile abilitate”, au arătat reprezentanții SJA.

Potrivit polițiștilor, bărbatul avea o rană la cap.

„La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 07:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi au fost sesizaţi cu privire la faptul ca un bărbat a fost găsit decedat în zona de vegetaţie a străzii Avântului, din Dorohoi. Victima, un bărbat, de 42 de ani, din municipiul Dorohoi, prezenta o leziune la nivelul capului”, a arătat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu.

Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza unei sinucideri, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma cercetărilor și a expertizelor medico-legale.

În urmă cu o zi, un polițist din Târgu Lăpuș a fost găsit mort după ce s-ar fi împușcat cu arma din dotare. Este vorba despre agentul-șef adjunct Vasile Radu Ungur, din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș. Potrivit Sindicatului Europol, circumstanțele exacte ale tragediei nu au fost deocamdată stabilite, ancheta fiind în desfășurare.

Polițistul se confruntase în ultimii ani cu probleme grave de sănătate. La sfârșitul anului 2023, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale. Afecțiunea a recidivat în vara anului 2024, moment în care Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a lansat inclusiv o campanie de strângere de fonduri pentru sprijinirea sa.