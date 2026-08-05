Analistul Alex Coita afirmă că România plătește seară de seară prețul unei strategii energetice dezechilibrate, în care capacitățile de producție sunt închise înainte ca altele noi să fie pregătite să le înlocuiască. Analistul politic susține că problema nu ține doar de lipsa investițiilor, ci și de incapacitatea statului de a asigura energia necesară în orele de consum maxim.

Într-o analiză dedicată legată de sectorul energetic, Alex Coita susține că vulnerabilitatea României se vede cel mai clar în fiecare seară, atunci când producția internă nu mai poate acoperi consumul.

„Statul închide capacități pe bandă rulantă. Le înlocuiește cu speranțe. Iar nota de plată vine seară de seară, între 20 și 23”, afirmă acesta.

Ca exemplu, analistul indică ziua de 3 august, când România avea la prânz suficientă energie pentru export, însă spre seară a ajuns să importe aproape 2.700 MW la un cost mult mai ridicat.

„Problema noastră de azi nu e lipsa de capacitate, nici absența investițiilor, nici o conspirație a unei tehnologii împotriva alteia, ci incapacitatea statului de a asigura că energia e disponibilă la ora la care economia are nevoie de ea”, explică Alex Coita.

Analistul consideră că vulnerabilitatea nu este cauzată de secetă, caniculă sau probleme punctuale de funcționare, ci de lipsa unei planificări coerente.

„Fractura este una de guvernanță și poate fi formulată foarte simplu: statul român are un calendar de închidere a capacităților, dar nu are un calendar de punere în funcțiune a celor care trebuie să le înlocuiască”, spune acesta.

Analistul atrage atenția că România urmează să retragă capacități pe lignit și să oprească temporar Unitatea 1 de la Cernavodă pentru retehnologizare, însă noile investiții anunțate nu vor fi gata la timp pentru a compensa această pierdere.

„România a reușit astfel performanța administrativă de a transforma primul grafic, cel al închiderilor, într-o obligație, iar al doilea grafic, cel al capacităților noi, într-o speranță”, susține Alex Coita.

În opinia analistului, numărul mare de proiecte regenerabile aflate pe hârtie nu înseamnă automat mai multă siguranță pentru sistemul energetic.

„Statul confundă această coadă cu o rezervă de putere și își construiește politica energetică pe capacități care nu sunt nici finanțate, nici construite, nici testate”, afirmă el.

Analistul mai spune că noile capacități fotovoltaice sporesc producția din timpul zilei, însă nu pot furniza energie în orele de seară, atunci când consumul este ridicat.

„Fără stocare, rețea, consum flexibil și capacități care produc în bandă și pot alimenta rețeaua în momente critice, fiecare nou val de solar adâncește simultan două fenomene aparent contradictorii – energie foarte ieftină la prânz și energie extrem de scumpă după apus”, explică acesta.

Acesta consideră că România are nevoie de o schimbare de abordare și de instrumente prin care riscurile să fie evaluate în mod transparent.

„România are nevoie de un calendar unic și opozabil de adecvanță, în care nicio capacitate controlabilă să nu fie retrasă fără ca statul să publice exact prin ce combinație de producție, stocare, import garantat și reducere contractată de consum îi acoperă funcția”, susține Alex Coita.

El propune ca Transelectrica să publice zilnic un raport privind capacitatea sistemului energetic de a acoperi consumul în următoarele șapte și 14 zile, care să includă estimările de consum, producția disponibilă, rezervele hidro, nivelul bateriilor și capacitatea de import.

La finalul mesajului, analistul avertizează că situația riscă să se repete în sezonul rece dacă autoritățile nu corelează ritmul închiderii capacităților cu punerea în funcțiune a unor surse noi de producție.

„Între orele 20 și 23 nu se dă ora exactă doar pentru sistemul energetic; se decide dacă statul român este capabil să lege o decizie de astăzi de consecința ei de mâine. Deocamdată, calendarul închiderilor spune că știm foarte bine ce dispare. Factura serii ne arată că nu știm încă, cu aceeași precizie, ce îi ia locul”, conchide Alex Coita.