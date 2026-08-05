Curtea de Apel București (CAB) a respins apelul formulat de omul de afaceri Augustin Oancea și de Tinmar Energy într-un proces intentat jurnalistului Liviu Alexa. Astfel, instanța a menținut hotărârea Tribunalului București, care a apreciat că articolele și declarațiile contestate nu au depășit limitele libertății de exprimare.

Procesul a fost deschis în primăvara anului 2024 de Augustin Oancea și Tinmar Energy împotriva jurnalistului Liviu Alexa. Cei doi reclamanți au susținut că articolele publicate pe platformele ziardecluj.ro și strictsecret.ro, precum și postările și declarațiile acestuia din mediul online, le-au afectat demnitatea și reputația.

Totodată, au solicitat daune morale în valoare de un milion de euro, eliminarea materialelor considerate defăimătoare și încetarea publicării unor articole similare.

Curtea de Apel București a respins însă apelul și a păstrat soluția pronunțată în primă instanță.

Soluția instanței este următoarea:

„Respinge apelul, ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei, care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Pronunţată azi, 09.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei”, au stabilit magistrații.

În martie 2025, Tribunalul București a respins cererea formulată de Augustin Oancea și Tinmar Energy.

În motivarea hotărârii, instanța a arătat că publicarea articolelor nu poate fi calificată drept faptă ilicită, deoarece materialele jurnalistice nu depășesc limitele libertății de exprimare și se bazează pe documente a căror credibilitate jurnalistul nu avea motive să o pună la îndoială.

Judecătorii au invocat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia jurnaliștii nu sunt obligați să demonstreze întotdeauna veridicitatea absolută a informațiilor publicate, dacă au acționat cu bună-credință și s-au bazat pe surse și informații credibile.

Instanța a mai arătat că reclamanții nu au demonstrat existența unui prejudiciu de imagine provocat direct de articolele publicate de Liviu Alexa și nici legătura de cauzalitate dintre materialele contestate și presupusa afectare a reputației.

Litigiul are legătură cu o serie de articole publicate de Liviu Alexa începând cu sfârșitul anului 2021 pe platformele ziardecluj.ro și strictsecret.ro, în care erau formulate acuzații la adresa companiei Tinmar Energy și a fondatorului acesteia, Augustin Oancea.

În noua acțiune introdusă în 2024, omul de afaceri și compania au susținut că jurnalistul a continuat să publice materiale și declarații care le afectează imaginea și reputația, solicitând atât despăgubiri, cât și eliminarea articolelor și interzicerea publicării unor materiale similare în viitor.

Augustin Oancea este fondatorul grupului Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori privați de energie din România. Compania activează pe peste 20 de piețe și are subsidiare în mai multe state europene.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, printre clienții Tinmar Energy se numără Kaufland, NEPI, Vodafone, Lukoil și Electrica. Pe lângă afacerile din energie, Augustin Oancea și familia sa desfășoară activități și în agricultură, imobiliare, HoReCa și educație.