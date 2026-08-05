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Cadavru găsit îngropat în curtea unui bărbat din Botoșani, dispărut de aproape cinci luni

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Cadavru găsit îngropat în curtea unui bărbat din Botoșani, dispărut de aproape cinci luniSursa foto: FB
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Autoritățile din județul Botoșani anchetează un caz de moarte suspectă, după ce un cadavru a fost descoperit îngropat în gospodăria unui bărbat din comuna Vârfu Câmpului, dispărut de aproape cinci luni. Deși identitatea persoanei găsite nu a fost confirmată oficial, anchetatorii iau în calcul ipoteza ca aceasta să fie chiar bărbatul căutat din luna aprilie.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru omor, cercetările fiind coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Familia a anunțat dispariția după ce nu a mai putut lua legătura cu bărbatul

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, era căutat de polițiști după ce familia a sesizat, pe 21 iunie, că nu mai reușise să ia legătura cu el încă din luna aprilie.

În perioada următoare au fost desfășurate activități de căutare și verificări pentru localizarea acestuia, însă fără rezultat.

Cadavrul a fost descoperit îngropat în curtea locuinței

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Descoperirea a fost făcută în timpul verificărilor desfășurate de polițiști pe 3 august. „De la data sesizării dispariţiei au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinţei victimei a fost găsit îngropat un cadavru. Urmează să se stabilească cu exactitate identitatea persoanei găsite, precum şi toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Anchetatorii urmează să stabilească prin expertize medico-legale identitatea persoanei și cauza decesului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor, iar cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

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