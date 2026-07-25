Cadavrul unui tânăr de 26 de ani, dat dispărut în urmă cu câteva zile, a fost găsit sâmbătă într-o zonă împădurită din apropierea orașului Babadag, județul Tulcea. Descoperirea a fost făcută în timpul operațiunilor de căutare desfășurate de polițiști, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, acesta a fost dat dispărut pe 21 iulie.

Din primele informații reiese că acesta plecase din locuința închiriată în care stătea, în orașul Babadag, încă din 17 iulie, însă nu a mai revenit, iar apropiații au alertat autoritățile.

În urma verificărilor și a căutărilor desfășurate în apropierea orașului Babadag, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al tânărului într-o zonă împădurită.

Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

„În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului. Cadavrul a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, au anunțat reprezentanții IPJ Tulcea.

Polițiștii continuă cercetările și au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

În urmă cu o lună, un tânăr și-a făcut adăpost într-o dubă parcată în apropierea unui parc din cartierul Pantelimon al Capitalei. Azi-noapte, acesta a fost găsit fără viață, după ce mai mulți tineri au simțit un miros puternic și au alertat autoritățile printr-un apel la 112.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au deschis autovehiculul și au descoperit trupul neînsuflețit al bărbatului. Potrivit primelor informații, acesta locuia în dubă de aproximativ o lună.