Fostul căpitan al naționalei de volei, Mircea Abraham, a murit la 53 de ani, la un an după fratele său

Din cuprinsul articolului Mircea Abraham locuia în Irlanda

Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei a României, a murit la vârsta de 53 de ani. Federația Română de Volei a anunțat vineri decesul fostului sportiv, despre care a transmis că lasă în urmă „multă durere” și o lume a voleiului românesc mai săracă.

Multiplu campion național, Mircea Abraham și-a construit cariera la Elcond Zalău, Deltacons Tulcea și Dinamo București. A fost unul dintre jucătorii importanți ai generației sale și a purtat banderola de căpitan al echipei naționale a României.

După încheierea carierei de jucător, Abraham a rămas în lumea voleiului și a devenit antrenor. A pregătit CS Phoenix Șimleu Silvaniei și a făcut parte din stafful echipei naționale a României.

Federația Română de Volei a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea fostului căpitan al primei reprezentative.

„Dispariția sa lasă în urmă multă durere și lasă lumea voleiului românesc mai săracă. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FR Volei.

În ultimii ani, Mircea Abraham locuia în Irlanda, unde lucra la o firmă de transport.

Moartea sa, la doar 53 de ani, vine la un an după o altă pierdere în familie. Fratele său a murit în urmă cu un an, la vârsta de 50 de ani.

Dispariția fostului căpitan al naționalei reprezintă o nouă pierdere pentru voleiul românesc, după o carieră în care a evoluat la nivel de club, a cucerit titluri naționale și a reprezentat România din postura de căpitan al primei reprezentative.