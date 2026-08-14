Anca Alexandrescu, în doliu. Mama jurnalistei a murit

Anca Alexandrescu trece printr-un nou moment dificil în familie, după ce mama sa a murit vineri. Vestea a fost făcută publică de colegii jurnalistei de la Realitatea Plus, la aproape cinci ani de la moartea tatălui său, jurnalistul Horia Alexandrescu.

Echipa postului de televiziune a transmis un mesaj de condoleanțe pentru Anca Alexandrescu și familia acesteia.

"În aceste momente de profundă tristețe, întreaga echipă Realitatea PLUS este alături de colega noastră care trece prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții – pierderea mamei sale. Îi transmitem Ancăi și întregii sale familii sincere condoleanțe, putere și alinare pentru a putea trece prin această durere imensă. Anca, suntem alături de tine cu tot sufletul. Dumnezeu să o odihnească în pace! ", a fost mesajul celor de la Realitatea Plus.

Moartea mamei jurnalistei vine la aproape cinci ani după ce Anca Alexandrescu și-a pierdut tatăl, cunoscutul jurnalist Horia Alexandrescu.

În urmă cu un an, într-un dialog cu Delia Vrânceanu, Anca Alexandrescu vorbea despre influența pe care părinții săi au avut-o asupra ei și despre relația pe care a avut-o cu tatăl său.

"„Delia Vrânceanu: Ce ai luat de la tatăl tău, ce ai luat de la mama ta?

Anca Alexandrescu: Tot ce e bun. Mi-e foarte dor de tata.

Delia Vrânceanu: Simți în momentele acestea nevoia să te sfătuiești cu tatăl tău?

Anca Alexandrescu: M-au întrebat mai mulți dacă tata ar fi fost de acord cu ce fac. Când am început să fac emisiunea, evident, ochiul critic, el era cel mai mare critic al meu. Și la un moment dat, pentru că știi foarte bine toate dezvăluirile pe care le-am făcut, inevitabil am vorbit și despre oameni pe care îi cunoștea și el. Toți îl sunau pe tata. El le spunea „Domnule, nu am ce să fac, nu o cunoașteți?

Ea e ce e în gușă și-n căpușă”. Mi-a spus „mi-ai pus în cap pe toată lumea”. Asta e, fiecare cu treaba lui!", povestea jurnalista.

În acel interviu, Anca Alexandrescu spunea că a preluat „tot ce e bun” de la părinții săi și vorbea despre dorul față de tatăl său.