Imaginile surprinse de camera bodycam purtată de unul dintre polițiștii care au intervenit la incidentul din Ribița au adus noi elemente în dosarul procurorului Radu George Bucurică. În încheierea prin care a dispus lăsarea acestuia în libertate, Curtea de Apel Alba Iulia a analizat în detaliu înregistrarea și a arătat că, potrivit probelor administrate până în acest moment, nu există suport pentru acuzația că procurorul ar fi tras cu pistolul.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, la o discotecă din localitatea Ribița, județul Hunedoara. Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, se afla în local înarmat cu un pistol letal.

Potrivit documentelor din dosar, poliția a fost chemată după ce un martor i-a atras atenția unui inspector de poliție aflat la petrecere asupra comportamentului procurorului. Martorul a spus că acesta se uita „insistent” la clienții localului și că purta sub geacă un obiect care semăna cu un pistol.

Din actele analizate de instanță rezultă că Bucurică a folosit ulterior spray iritant asupra polițiștilor, a încercat să plece cu mașina, iar după ce a fost oprit a fugit spre un teren din apropiere.

În timpul intervenției, asupra lui a fost folosit spray lacrimogen, iar mai multe persoane l-au urmărit. Procurorul a ajuns să fie imobilizat și lovit, iar arma a fost luată de la acesta.

Procurorii au depus la dosar o înregistrare de aproape jumătate de oră realizată de camera bodycam purtată de unul dintre polițiștii care au intervenit. Curtea de Apel Alba Iulia a analizat imaginile și a descris succesiv momentele surprinse de dispozitiv.

În primele 27 de secunde, camera surprinde terasa localului, unde se aflau mai multe persoane. Instanța a remarcat că acestea aveau un comportament specific unei petreceri în aer liber și nu păreau speriate sau deranjate. În imagini apare și Bucurică, alături de un polițist, iar la secunda 19 procurorul se îndreaptă spre ieșire.

În jurul secundei 28, acesta apare la ieșirea din local și ține în mână un obiect care nu poate fi identificat cu exactitate din imagini. Se aude apoi un zgomot specific unei pulverizări cu spray, după care Bucurică aleargă spre parcare. Polițiștii îl urmăresc până la mașină, unde acesta se afla deja la volan și încerca să o pornească.

Între secunda 51 și minutul 1 și 8, în jurul autoturismului apar mai multe persoane. Una dintre acestea deschide portiera șoferului și îl lovește cu picioarele pe procuror, în timp ce o altă persoană ține ușa deschisă. În același timp, unul dintre polițiști pulverizează în mod repetat spray în direcția lui Bucurică și în interiorul mașinii.

În înregistrare se aud și strigăte precum „Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”, potrivit descrierii făcute de instanță.

Bucurică reușește pentru scurt timp să închidă portiera, însă aceasta este redeschisă de persoanele aflate în jurul autoturismului.

La minutul 1 și 8, Bucurică iese rapid din mașină și fuge, aparent dezorientat, spre un teren viran. În timp ce aleargă, mai multe persoane încearcă să îl lovească și se folosește din nou spray lacrimogen. La scurt timp, atât procurorul, cât și unul dintre polițiști cad în timp ce trec peste un șanț. La minutul 1 și 33, Bucurică se oprește și îi spune polițistului care purta camera: „bă, nu trage!”.

Din acel moment și până în jurul minutului 5, înregistrarea surprinde urmărirea acestuia într-o zonă cu vegetație. Polițiștii îi cer să se oprească și se aud somații de tipul „stai pe loc!, stai pe loc că trag!”.

În această perioadă sunt trase și focuri de armă de către polițiști.

Curtea de Apel Alba Iulia arată că, la un moment dat, polițistul care purta bodycam se apropie de procuror și se poate observa că acesta ține un pistol în mână, cu țeava orientată spre sol.

Instanța notează că, în anumite momente, Bucurică își mișcă mâna în care ține arma și că există posibilitatea ca aceasta să fi fost îndreptată și spre grupul de persoane care îl urmărea. În același timp, procurorul repetă: „bă, nu trage!, bă nu trage eşti om bun!”.

În cele din urmă, acesta este imobilizat de mai multe persoane. Potrivit descrierii din încheierea instanței, Bucurică este lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele, inclusiv după ce ajunge la pământ.

La minutul 5 și 26 se aud persoane care spun că au reușit să îl deposedeze de pistol.

Un moment important al înregistrării apare aproximativ la minutul 6. Bucurică era deja încătușat și se afla înconjurat de mai multe persoane când se aude un foc de armă. Persoanele aflate la fața locului spun că zgomotul provenea de la pistolul procurorului.

Un minut mai târziu, una dintre persoanele aflate deasupra lui Bucurică explică celorlalți ce s-ar fi întâmplat cu arma. „E al lui, eu am tras că a avut cartuş pe ţeavă când l-am dezarmat”, se aude în înregistrare, potrivit Curții de Apel Alba Iulia.

Declarația este una dintre probele analizate de instanță în legătură cu acuzația de folosire fără drept a armei.

În urma analizării imaginilor și a celorlalte probe depuse la dosar, instanța a ajuns la o concluzie explicită în ceea ce privește acuzația de uz de armă fără drept.

„Infracţiunea de uz de armă fără drept prev. de art. 343 alin. 1 Cod penal nu are niciun suport probatoriu, probele administrate până la acest moment procesual relevând cu certitudine că inculpatul nu a tras niciun foc de armă la data evenimentului”, se arată în încheierea Curții de Apel Alba Iulia.

Astfel, potrivit instanței, probele administrate până în această etapă nu susțin acuzația că Bucurică ar fi tras focul de armă auzit după imobilizarea sa.

Curtea de Apel Alba Iulia a analizat și situația juridică a armei pe care procurorul o avea asupra sa.

Instanța a arătat că documentele depuse de Parchet nu permit, la acest moment, verificarea completă a împrejurării în care dreptul lui Bucurică de a deține sau purta arme ar fi încetat.

Mai exact, judecătorul a constatat lipsa, din materialul probator prezentat, a dispoziției de anulare emise de IPJ Caraș-Severin, a dovezii că aceasta i-a fost comunicată procurorului și a procesului-verbal de contravenție care a stat la baza măsurii.

În aceste condiții, instanța a arătat că nu poate verifica dacă și în ce condiții dreptul de a deține sau purta arme încetase la data de 9 august 2026.

De asemenea, nu putea fi evaluat, pe baza documentelor existente, dacă împotriva dispoziției de anulare puteau fi exercitate căi de atac, dacă acestea ar fi avut efect suspensiv, care era termenul de predare și care era regimul juridic al armei în perioada dintre comunicarea măsurii și depunerea acesteia.

Curtea a raportat această analiză la prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și la normele metodologice aplicabile. Curtea de Apel Alba Iulia a dispus lăsarea în libertate a lui Radu George Bucurică, după analiza probelor administrate până la acest moment al anchetei.