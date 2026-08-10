Procuror reținut după incidentul cu armă din Hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a respins luni seară propunerea de arestare preventivă formulată pe numele procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, inculpat pentru mai multe infracțiuni și acuzat că a folosit ilegal un pistol letal. Instanța a dispus punerea sa în libertate, iar procurorii pot contesta hotărârea în termen de 48 de ore.

„Respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul B. R. G.(...) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a reţinerii luată prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (...) dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză", este decizia pe care Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat-o luni seară.

Soluția Curții de Apel Alba Iulia poate fi contestată de procurori în termen de 48 de ore. Până la o eventuală contestație, instanța a dispus eliberarea imediată a procurorului de sub măsura reținerii, dacă acesta nu este privat de libertate într-o altă cauză.

La ieșirea din sala de judecată, Radu George Bucurică a spus că are încredere în justiția din România și că speră ca soluțiile următoare să îi fie favorabile.

„S-a făcut dreptate şi sper să obţin dreptatea şi mai departe. Am încredere în justiţia din România şi sper ca nimeni să nu mai treacă prin ce am trecut eu”.

Știrea inițială: Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, reținut după un incident produs într-o discotecă din județul Hunedoara, susține că avea pistolul asupra sa pentru autoapărare și că de mai mulți ani există persoane care ar încerca să îl asasineze. Magistratul a făcut declarațiile luni, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde este analizată propunerea de arestare preventivă formulată pe numele său.

Procurorul este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul și folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj. Magistratul susține că nu a tras cu arma și că pistolul se afla asupra sa pentru a se apăra.

,,Nu am tras cu arma, am luat-o ca o apărare“ a afirmat magistratul luni după amiază la sediul Curtii de Apel Alba Iulia, unde se judecă propunerea de arestare preventivă formulată pe numele său.

Întrebat de cine voia să se apere, procurorul a răspuns ,,De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulţi ani”, el indicând în acest sens ,,mafia din Banat şi mafia resurselor”.

Oficialii Curții de Apel Alba Iulia au anunțat că ședința de judecată, începută la ora 16:45, nu este publică. La momentul transmiterii informațiilor, ședința era încă în desfășurare.

Procurorul a fost reținut după incidentul produs la sfârșitul săptămânii trecute, într-o discotecă din localitatea Ribița, județul Hunedoara. Potrivit acuzațiilor, magistratul ar fi intrat în local având asupra sa un pistol letal, pe care îl deținea ilegal, precum și un cuțit și un spray lacrimogen.

În momentul în care polițiștii i-au cerut să se legitimeze, acesta ar fi devenit recalcitrant.

Ulterior, ar fi încercat să fugă, iar după ce a fost prins ar fi folosit arma.

Procurorul susține însă că pistolul era asupra sa în scop de autoapărare și neagă că ar fi tras cu arma.