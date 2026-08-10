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Jeff Bezos ar putea deveni acționar la Liverpool. Miliardarul ar putea cumpăra o treime din club

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Jeff Bezos ar putea deveni acționar la Liverpool. Miliardarul ar putea cumpăra o treime din clubJeff Bezos. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Jeff Bezos face parte dintr-un consorțiu care negociază cumpărarea unei participații de aproximativ o treime la Liverpool, într-o tranzacție care ar evalua clubul englez la circa 5,9 miliarde de dolari. Din grupul de investitori face parte și Eduardo Saverin, cofondator al Facebook, potrivit Reuters.

Jeff Bezos ar putea deveni acționar la Liverpool. Cine face parte din consorțiul interesat de club

Fondatorul Amazon este aproape de a intra în acționariatul clubului din Premier League. Consorțiul din care face parte Jeff Bezos negociază preluarea unei participații de aproximativ o treime la Liverpool. Grupul de investitori este condus de Amit Bhatia, ginerele magnatului siderurgic Lakshmi Mittal. Bhatia a fost în trecut acționar la Queens Park Rangers, formație din liga a doua engleză.

Alături de Jeff Bezos, din consorțiu face parte și Eduardo Saverin, cofondator al Facebook.

Fenway Sports Group, actualul proprietar al lui Liverpool, ar putea anunța tranzacția chiar în această săptămână, potrivit Sky News.

Liverpool, evaluat la aproximativ 5,9 miliarde de dolari

O eventuală investiție ar evalua Liverpool la aproximativ 4,4 miliarde de lire sterline, echivalentul a 5,9 miliarde de dolari.

Suma ar reprezenta una dintre cele mai mari evaluări înregistrate vreodată pentru un club de fotbal.

Fenway Sports Group a cumpărat Liverpool în 2010 și a rămas de atunci acționarul care controlează clubul, chiar dacă în ultimii ani a analizat posibilitatea atragerii unor investiții externe.

Până în prezent, nici Liverpool și nici Fenway Sports Group nu au comentat informațiile privind negocierile.

sursa: Facebook

Schimbări importante la Liverpool

Liverpool a câștigat titlul în Premier League în 2025, însă clubul a trecut ulterior prin mai multe schimbări importante.

Antrenorul Arne Slot a fost demis de conducerea clubului în luna mai, iar Mohamed Salah a plecat de la echipă și a semnat cu Trabzonspor.

Michael Edwards, considerat unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la câștigarea primului titlu de campioană a Angliei după 30 de ani, a părăsit și el funcția de director executiv al departamentului de fotbal în luna iulie.

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