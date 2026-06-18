Inteligența artificială (AI) va crea o lipsă de forță de muncă, nu va duce la înlocuirea oamenilor, a prezis fondatorul Amazon, Jeff Bezos, într-o apariție extrem de optimistă la conferința tehnologică VivaTech de la Paris, potrivit Reuters.

Bezos a prezentat o viziune optimistă asupra modului în care tehnologia va ajuta omenirea, vorbind despre proiecte precum compania sa spațială Blue Origin și noul său startup de inteligență artificială Prometheus, care vizează accelerarea producției fizice.

„Știu că există o mare îngrijorare pe care mulți oameni o au, inclusiv mulți oameni inteligenți, că AI va face ca mulți oameni să fie disponibilizați și așa mai departe”, a spus Bezos.

Comentariile vin în contextul în care companiile globale au redus mii de locuri de muncă după ce au investit masiv în AI, multe, în principal firme de tehnologie, indicând o eficiență mai mare datorită adoptării rapide a tehnologiei.

Angajatorii din SUA au anunțat reduceri de 97.006 locuri de muncă în luna mai, AI fiind legată de 40% din concedieri, potrivit unui raport al firmei globale de resurse umane Challenger, Gray and Christmas.

Jumătate dintre americani se tem că ascensiunea AI i-ar putea lăsa pe ei sau pe cineva din familia lor fără loc de muncă, conform unui sondaj Reuters/Ipsos realizat în această lună.

De la Generația Z, care intră pe piața muncii, la sindicatele producătorilor auto sud-coreeni și scenariștii de la Hollywood, a existat o rezistență pe scară largă împotriva utilizării inteligenței artificiale.

Bezos, a patra cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de aproximativ 250 de miliarde de dolari, a spus că oamenii au lucruri „nelimitate” de făcut și sunt în prezent limitați de bariere pe care, a spus el, le va reduce inteligența artificială.

Și Amazon a redus aproximativ 30.000 de posturi în companiile sale de la sfârșitul anului trecut, parțial datorită creșterii eficienței inteligenței artificiale. CEO-ul său, Andy Jassy, ​​declarase anterior că creșterea automatizării prin intermediul instrumentelor AI ar duce la pierderi de locuri de muncă în companii.

Unul dintre obiectivele explorării spațiului este de a muta industriile poluante de pe Pământ, a spus Bezos, a cărui companie Blue Origin, care își propune să concureze cu SpaceX a trilionarului Elon Musk, deschide o nouă filă în domeniul rachetelor.

„Dacă călătoriile în spațiu devin suficient de fiabile și ieftine și putem obține materiale de la asteroizi și obiecte apropiate de Pământ și de pe Lună, atunci această planetă-grădină poate fi readusă la starea sa de dinainte de Revoluția Industrială”, a spus Bezos.

Împreună cu Bezos a apărut și CEO-ul Blue Origin, David Limp, care a declarat că reconstrucția rampei de lansare a firmei pentru rachetele New Glenn a început în Florida, în urma exploziei dramatice din luna mai.

Musk a prezentat, de asemenea, o viziune ambițioasă pentru spațiu înainte de listarea la bursă a SpaceX de săptămâna trecută, inclusiv planuri de a crea orașe pe Lună și pe Marte.

Într-un interviu cu CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, săptămâna trecută, Musk a vorbit despre trimiterea de centre de date AI în spațiu și despre petrecerea de vacanțe pe Lună.