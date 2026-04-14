Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink

Amazon a anunțat o tranzacție de 11,57 miliarde de dolari pentru achiziția Globalstar, o mișcare strategică menită să accelereze dezvoltarea propriei rețele de internet prin satelit și să reducă decalajul față de Starlink, serviciul dominant al SpaceX, potrivit Reuters.

Sectorul comunicațiilor prin satelit a devenit unul dintre cele mai competitive domenii din tehnologie, cu investiții de ordinul miliardelor de dolari.

Companii majore încearcă să capteze cererea în creștere pentru conectivitate globală, în special în zone izolate sau slab deservite de infrastructura tradițională.

Amazon își consolidează poziția prin integrarea rețelei Globalstar, care include aproximativ 24 de sateliți operaționali. Aceștia se vor adăuga la cele peste 200 de unități deja lansate de companie în cadrul proiectului Kuiper.

Compania are în plan desfășurarea a aproximativ 3.200 de sateliți pe orbită joasă până în 2029, dintre care jumătate trebuie să fie operaționali până la un termen de reglementare stabilit pentru luna iulie.

Un element central al tranzacției îl reprezintă tehnologia Direct-to-Device (D2D), dezvoltată de Globalstar. Aceasta permite conectarea directă a dispozitivelor mobile la sateliți, fără a mai fi necesare turnuri celulare terestre.

Această tehnologie este considerată esențială pentru servicii de urgență și pentru zonele fără acoperire mobilă. Amazon a anunțat că intenționează să implementeze servicii D2D începând cu anul 2028.

Analistul Armand Musey, președinte al Summit Ridge Group, a declarat pentru Reuters:

„Amazon a rămas în urmă față de Starlink în broadband prin satelit. Achiziția Globalstar le permite să recupereze poziția în spectrul D2D și chiar să avanseze în implementare.”

Globalstar joacă deja un rol important în ecosistemul Apple, furnizând servicii precum Emergency SOS și Find My pentru utilizatorii de iPhone și Apple Watch.

Amazon a confirmat că acordul cu Apple va continua și după finalizarea tranzacției. În 2024, Apple a investit aproximativ 1,5 miliarde de dolari în Globalstar pentru extinderea acestor servicii și a obținut o participație de circa 20%.

Globalstar lucrează, de asemenea, la extinderea constelației sale la 54 de sateliți, cu sprijinul Apple.

În prezent, Starlink — divizie a SpaceX — rămâne liderul pieței, cu peste 9 milioane de utilizatori la nivel global și o constelație de aproximativ 10.000 de sateliți.

Compania lui Elon Musk continuă să lanseze sateliți într-un ritm accelerat și dezvoltă propriile servicii D2D, inclusiv prin parteneriate cu operatori telecom precum T-Mobile.

Austin Moeller, director de cercetare la Canaccord Genuity, a explicat tendința de consolidare din industrie:

„A existat o consolidare continuă în sector pentru a concura cu SpaceX, având în vedere dimensiunea și capacitatea sa aproape nelimitată de lansare.”

Conform termenilor acordului, acționarii Globalstar pot alege între 90 de dolari în numerar pentru fiecare acțiune sau 0,321 acțiuni Amazon. Oferta reprezintă o primă de peste 31% față de prețul de închidere din 1 aprilie.

Valoarea totală a tranzacției poate varia în funcție de evoluția acțiunilor Amazon până la finalizare. Compania a estimat valoarea capitalului propriu al Globalstar la aproximativ 10,8 miliarde de dolari la începutul lunii aprilie.

Finalizarea acordului este așteptată în 2027, fiind condiționată de aprobări de reglementare, inclusiv din partea Federal Communications Commission (FCC). Președintele FCC, Brendan Carr, a declarat pentru CNBC că instituția este „deschisă” evaluării acestei achiziții.