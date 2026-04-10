Amazon dezvăluie pentru prima dată veniturile din inteligență artificială. AWS depășește pragul de 15 miliarde de dolari anual

Gigantul american Amazon a oferit pentru prima dată o imagine detaliată asupra dimensiunii veniturilor generate de inteligența artificială, într-un moment în care întreaga industrie tehnologică este evaluată în funcție de capacitatea de a transforma investițiile masive în profit, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de directorul general Andy Jassy în scrisoarea anuală adresată acționarilor.

Potrivit datelor comunicate, serviciile de inteligență artificială din cadrul Amazon Web Services (AWS) au ajuns la un ritm anualizat al veniturilor de peste 15 miliarde de dolari.

Este pentru prima dată când compania publică o astfel de cifră pentru acest segment, după ani în care investitorii au cerut mai multă transparență privind rezultatele financiare ale investițiilor în AI.

Conform Reuters, această valoare reprezintă aproximativ 10% din veniturile totale anualizate ale AWS, estimate la circa 142 de miliarde de dolari.

Publicarea acestor date marchează un moment important pentru Amazon, dar și pentru întreg sectorul Big Tech. De-a lungul ultimilor ani, companiile din domeniu au investit sume uriașe în dezvoltarea infrastructurii și aplicațiilor de inteligență artificială, fără a oferi însă întotdeauna detalii concrete privind rentabilitatea acestor investiții.

Potrivit Channel News Asia, cifra de peste 15 miliarde de dolari este „prima dezvăluire directă a randamentului financiar al eforturilor în AI” ale companiei.

În scrisoarea către acționari, Andy Jassy a subliniat că aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, afirmând:

„Nu investim pe baza unei simple presupuneri”.

Declarația sugerează că strategia Amazon este fundamentată pe cerere reală și contracte existente, nu doar pe anticiparea unor câștiguri viitoare.

Totodată, el a precizat că veniturile din AI „sunt în creștere rapidă”, ceea ce indică o accelerare a adopției acestor tehnologii în rândul clienților AWS.

Anunțul a avut un impact imediat asupra piețelor financiare. Acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 4–4,5% după publicarea informațiilor, potrivit The Economic Times.

Analiștii au interpretat aceste date ca un semnal pozitiv privind capacitatea companiei de a monetiza inteligența artificială. Ritmul de creștere al veniturilor din AI este considerat o dovadă că AWS reușește să transforme interesul pentru această tehnologie în rezultate financiare concrete.

De asemenea, analiști citați de Investors.com au descris performanța drept „peste așteptări”, sugerând că veniturile din AI ar putea deveni un motor important de creștere pentru Amazon în anii următori.

Dezvăluirea vine într-un context în care marile companii din tehnologie sunt supuse unei presiuni crescute pentru a demonstra rentabilitatea investițiilor în inteligență artificială.

Potrivit MarketWatch, Amazon intenționează să investească aproximativ 200 de miliarde de dolari în infrastructura AI, o sumă care a generat îngrijorări în rândul investitorilor privind impactul asupra fluxului de numerar și riscul unei posibile bule în industrie.

În acest context, Andy Jassy a respins ideea că aceste investiții ar fi speculative și a subliniat că ele sunt susținute de cerere concretă din partea clienților.

„Avem deja angajamente ferme pentru o mare parte din investițiile planificate”, a indicat acesta, sugerând că monetizarea acestor proiecte va începe în următorii ani.

Amazon nu este singura companie care încearcă să valorifice boom-ul inteligenței artificiale. Microsoft a anunțat anterior că afacerea sa din AI a depășit un ritm anual de 13 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Reuters subliniază că aceste cifre nu pot fi comparate direct, deoarece metodele de calcul diferă, iar indicatorii anualizați sunt bazați pe proiecții.

În paralel, Google continuă să investească masiv în AI și în dezvoltarea propriilor cipuri, intensificând competiția pentru dominația infrastructurii tehnologice globale.

Nivelul ridicat al investițiilor în inteligență artificială a generat dezbateri intense în industrie. Unii investitori se tem că ritmul accelerat al cheltuielilor ar putea duce la o supraevaluare a pieței.

Andy Jassy a abordat direct aceste preocupări, afirmând că, în opinia sa, AI nu reprezintă o bulă, ci o transformare majoră a industriei tehnologice. El a descris inteligența artificială drept o schimbare „de o generație”, comparabilă cu apariția internetului sau a electricității.

Totodată, el a indicat că Amazon este pregătită să investească agresiv pentru a-și asigura o poziție de lider, chiar dacă acest lucru implică presiuni pe termen scurt asupra rezultatelor financiare.

Pe lângă serviciile cloud, Amazon își extinde rapid și divizia de hardware, în special în domeniul cipurilor pentru inteligență artificială.

Potrivit datelor prezentate, această divizie generează în prezent venituri anualizate de peste 20 de miliarde de dolari, dublu față de nivelul anterior.

Aceasta include procesoarele Graviton, cipurile Trainium și tehnologia de rețea Nitro, dezvoltate pentru a reduce dependența de furnizori externi precum Nvidia.

Potrivit Business Insider, această strategie ar putea transforma Amazon într-un competitor direct pentru Nvidia în domeniul cipurilor AI.

Andy Jassy a sugerat că Amazon ar putea extinde acest segment prin vânzarea de cipuri către terți, urmând modelul altor companii din industrie.

„Există atât de multă cerere pentru cipurile noastre încât este foarte posibil să vindem sisteme complete și altor companii în viitor”, a declarat acesta.

Această strategie ar putea deschide o nouă linie de business pentru Amazon și ar consolida poziția companiei pe piața infrastructurii AI.

Un exemplu similar este oferit de Google, care a încheiat acorduri majore pentru furnizarea de cipuri către compania Anthropic, într-un contract evaluat la miliarde de dolari.

Amazon consideră că inteligența artificială va juca un rol central în dezvoltarea viitoare a AWS și a întregii companii.

Potrivit declarațiilor lui Andy Jassy, cererea pentru servicii AI continuă să crească rapid, iar infrastructura necesară pentru susținerea acestei cereri reprezintă o oportunitate majoră de afaceri.

În același timp, compania recunoaște că există provocări legate de capacitatea infrastructurii și de ritmul de dezvoltare al tehnologiei.

„Afacerile noastre ar crește și mai rapid dacă nu ar exista constrângeri de capacitate”, a precizat Jassy, sugerând că cererea depășește în prezent oferta disponibilă.

Dezvăluirea veniturilor de peste 15 miliarde de dolari din inteligența artificială marchează un moment important pentru Amazon și pentru întreaga industrie tehnologică.

Datele oferă o imagine mai clară asupra modului în care investițiile în AI încep să se transforme în venituri concrete, într-un context caracterizat de competiție intensă și investiții masive.

În același timp, ele evidențiază atât oportunitățile, cât și riscurile asociate dezvoltării rapide a acestui sector.

Pe măsură ce companiile continuă să investească miliarde de dolari în inteligență artificială, evoluția veniturilor și capacitatea de monetizare vor rămâne indicatori esențiali pentru evaluarea succesului pe termen lung.