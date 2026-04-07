Meta pregătește o nouă generație de inteligență artificială, dar limitează accesul la cele mai puternice sisteme

Compania americană Meta se pregătește să lanseze o nouă serie de modele de inteligență artificială dezvoltate sub coordonarea lui Alexandr Wang, într-un moment în care competiția globală în domeniul AI se intensifică, potrivit Axios.

Compania intenționează să ofere ulterior versiuni ale acestor modele sub licență open-source, însă nu înainte de a păstra anumite componente proprietare și de a evalua riscurile de siguranță asociate.

Meta a fost, până în prezent, unul dintre principalii jucători americani care au permis modificarea modelelor sale de ultimă generație de către dezvoltatori externi. Această abordare a contribuit la popularitatea modelelor din seria Llama, dar a generat și speculații privind o posibilă retragere din zona deschisă a AI.

Noile modele dezvoltate sub conducerea lui Alexandr Wang vin într-un moment în care compania încearcă să recupereze decalajul față de rivali precum OpenAI și Anthropic.

Potrivit unui raport publicat de Axios, „Meta se pregătește să lanseze primele modele AI dezvoltate sub conducerea lui Alexandr Wang, cu planuri de a oferi ulterior versiuni open-source” .

Această inițiativă reflectă o strategie mai largă de repoziționare în industria AI, după ce generația anterioară de modele nu a reușit să atingă performanțele competitorilor.

Meta nu va reveni complet la politica sa anterioară de deschidere totală. În schimb, compania adoptă o abordare hibridă.

„Meta intenționează să păstreze anumite componente private inițial, pentru a evalua riscurile de siguranță și pregătirea pentru utilizare largă” , potrivit tipranks.com

Această strategie reflectă o tendință mai largă în industrie, unde chiar și companiile care au susținut inițial open-source-ul devin mai prudente în privința celor mai avansate modele. De exemplu, unele modele AI considerate „deschise” oferă doar acces la parametri, nu și la datele de antrenare sau la metodologia completă .

Alexandr Wang, actualul Chief AI Officer al Meta, este cunoscut pentru susținerea democratizării accesului la tehnologie. El a devenit o figură centrală în strategia companiei după integrarea Scale AI, companie pe care a fondat-o și condus-o anterior .

Surse citate de presa internațională arată că Wang vede Meta ca pe un actor capabil să ofere o alternativă americană deschisă pentru dezvoltatori, într-un context în care alți competitori se concentrează tot mai mult pe clienți guvernamentali și enterprise.

În acest sens, Meta își diferențiază strategia prin orientarea către utilizatorii finali. Compania mizează pe integrarea AI în platformele sale globale – Facebook, Instagram și WhatsApp – pentru a ajunge la un public cât mai larg.

Planurile Meta vin într-un moment în care rivalii direcți pregătesc la rândul lor lansări importante. OpenAI și Anthropic au sugerat că următoarele lor modele vor aduce progrese semnificative.

Chiar dacă Meta anticipează că noile sale modele nu vor fi lideri absoluți pe toate planurile, compania consideră că acestea vor avea puncte forte relevante pentru consumatori, potrivit surselor citate de Axios .

În același timp, alte companii din industrie își ajustează strategiile. De exemplu, unele organizații care promovau open-source-ul au început să păstreze modelele cele mai performante în regim proprietar, pentru a menține un avantaj competitiv.

Conceptul de open-source în inteligența artificială rămâne unul complex și uneori controversat. Deși oferă avantaje precum transparență și acces larg pentru dezvoltatori, există limitări legate de accesul la date și de controlul asupra utilizării modelelor.

Istoric, lansarea modelelor Llama de către Meta a fost considerată un moment important pentru popularizarea AI „deschise”, chiar dacă definiția exactă a open-source-ului în acest domeniu este încă dezbătută .

În prezent, adoptarea unei strategii hibride pare să devină norma, permițând companiilor să atragă comunitatea de dezvoltatori, dar și să protejeze tehnologiile considerate sensibile.

Abordarea Meta poate fi interpretată ca o încercare de echilibru între două obiective: extinderea influenței în ecosistemul global de AI și menținerea unui avantaj competitiv prin controlul asupra celor mai avansate modele.

Prin distribuirea largă a tehnologiei prin platformele sale și prin oferirea unor versiuni open-source, compania urmărește să atragă dezvoltatori și să își consolideze poziția în industrie. În același timp, păstrarea unor modele proprietare indică o orientare pragmatică într-un sector în care competiția este în continuă accelerare.