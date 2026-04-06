Sam Altman de la Open AI propune un nou model economic. Cât de radical va schimba AI societatea

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, propune o schimbare fundamentală a modului în care guvernele ar trebui să gestioneze inteligența artificială, într-un moment în care dezvoltarea acestei tehnologii accelerează la nivel global, potrivit Axios.

Într-un interviu recent, acesta a prezentat un plan detaliat care vizează taxarea, reglementarea și redistribuirea beneficiilor economice generate de AI, avertizând că impactul ar putea depăși cadrul actual al capitalismului.

Documentul, intitulat „Politică industrială pentru era inteligenței: Idei pentru a pune oamenii pe primul loc”, este descris de Altman drept un punct de plecare pentru o dezbatere amplă privind viitorul societății în contextul apariției superinteligenței artificiale.

Potrivit lui Altman, evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale sunt „atât de apropiate, atât de uluitoare și atât de disruptive” încât Statele Unite ar avea nevoie de „un nou contract social — la scară similară cu Epoca Progresistă sau New Deal”.

Acesta avertizează că lipsa unor măsuri rapide poate genera consecințe grave, precum pierderi masive de locuri de muncă, instabilitate socială și sisteme pe care oamenii nu le mai pot controla.

În același timp, CEO-ul OpenAI a subliniat că cele mai imediate riscuri sunt atacurile cibernetice și cele biologice. „Cred că este total posibil” să apară atacuri cibernetice majore într-un viitor apropiat, a declarat acesta, adăugând că „în următorul an vom vedea amenințări semnificative din zona cyber pe care va trebui să le gestionăm”.

Altman atrage atenția că modelele AI ar putea fi utilizate inclusiv pentru crearea de agenți patogeni periculoși. Deși tehnologia ar putea contribui la „vindecarea multor boli”, există și riscul ca grupuri teroriste să o folosească pentru a dezvolta noi tipuri de virusuri. „Asta nu mai este un lucru teoretic sau nu va mai fi pentru mult timp”, a spus el.

În paralel, dezbaterea privind rolul guvernelor în controlul AI s-a intensificat. Altman a declarat într-un alt context că deciziile majore privind această tehnologie ar trebui luate prin procese democratice, nu exclusiv de companii private.

Printre ideile centrale din document se numără crearea unui fond public de avere, care ar oferi cetățenilor o participație directă la creșterea economică generată de AI. Acest fond ar putea investi în companii din domeniu și în alte sectoare influențate de inteligența artificială.

De asemenea, planul include posibilitatea introducerii unor taxe pe munca automatizată și mutarea bazei de impozitare de la salarii către capital și profituri corporative, în contextul în care AI ar putea reduce veniturile din taxe salariale.

O altă propunere vizează testarea unei săptămâni de lucru de patru zile, cu menținerea salariilor, astfel încât eficiența generată de AI să fie transformată în timp liber pentru angajați.

Documentul introduce și conceptul de „drept la AI”, sugerând că accesul la această tehnologie ar trebui să fie la fel de fundamental precum accesul la electricitate sau internet.

În plus, OpenAI propune mecanisme automate de protecție socială, care să fie activate atunci când indicatorii economici arată că AI produce pierderi semnificative de locuri de muncă.

Un alt aspect menționat este necesitatea unor planuri de intervenție în cazul sistemelor AI autonome care nu mai pot fi controlate sau retrase.

Propunerile vin într-un moment în care reglementarea inteligenței artificiale este în creștere la nivel global, cu sute de inițiative legislative lansate în ultimii ani.

Totodată, poziția lui Altman reflectă o schimbare de abordare în industria tehnologică, unde liderii încep să recunoască impactul economic și social major al AI și necesitatea unor intervenții publice.