ChatGPT, în creștere rapidă. Sam Altman anunță investiții record

ChatGPT, în creștere rapidă. Sam Altman anunță investiții record
Sam Altman, CEO-ulOpenAI, le-a transmis recent angajaților că ChatGPT revine la un ritm de creștere de peste 10% pe lună, într-un context de competiție tot mai acerbă cu firme precum Google și Anthropic, potrivit Reuters.

Altman a dezvăluit că săptămâna aceasta va fi lansat un model ChatGPT actualizat, conceput pentru a oferi utilizatorilor o experiență îmbunătățită.

ChatGPT, în creștere rapidă

El a menționat că platforma este utilizată săptămânal de peste 800 de milioane de persoane. Concurența din ultimele luni a determinat compania să aloce resurse suplimentare pentru dezvoltare, declanșând în decembrie ceea ce a fost numit „cod roșu” pentru accelerarea proiectelor interne.

sam altman

Sam Altman/ Sursa foto Arhiva EVZ

Produsul de programare Codex a înregistrat, de asemenea, o creștere rapidă, cu aproximativ 50% într-o singură săptămână, după lansarea modelului GPT-5.3-Codex și a unei aplicații dedicate utilizatorilor de Mac. Altman a calificat acest progres drept „imens”, subliniind interesul crescând pentru instrumentele de programare asistată de AI.

Sam Altman anunță investiții record

Recent, relațiile cu rivalii s-au tensionat după ce Anthropic a difuzat spoturi la Super Bowl care criticau strategia de marketing a OpenAI. Altman a declarat că reclamele sunt „înșelătoare” și că OpenAI nu va adopta astfel de practici în platforma sa.

OpenAI

OpenAI / sursa foto: dreamstime.com

Testarea publicității în ChatGPT este programată să înceapă luni, potrivit surselor. Compania a precizat că reclamele vor fi vizibile clar, afișate în partea de jos a răspunsurilor și nu vor afecta conținutul generat. Se estimează că veniturile din reclame vor reprezenta sub jumătate din încasările totale ale companiei pe viitor.

O nouă rundă de finanțare

În discuțiile cu investitorii, Altman și directorul financiar Sarah Friar au evidențiat creșterea bazei de utilizatori, dezvoltarea segmentului enterprise și accesul la infrastructură de calcul puternică.

OpenAI negociază o rundă de finanțare care ar putea ajunge la 100 de miliarde de dolari, cu contribuții posibile de la Microsoft, Nvidia și Amazon, alături de fonduri suplimentare de la SoftBank. Sursele au precizat că procesul de finanțare ar putea fi desfășurat în două etape, structura finală rămânând flexibilă.

