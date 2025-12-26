Inteligența artificială va schimba piața muncii mai repede decât se anticipa. Care sunt meseriile de viitor

Sam Altman, creatorul ChatGPT, avertizează că piața muncii se apropie de o transformare majoră, iar multe dintre meseriile actuale riscă să dispară într-un interval mult mai scurt decât se anticipa. „Dacă aș avea acum 22 de ani și aș absolvi facultatea, m-aș simți cel mai norocos copil din toată istoria”, a spus acesta, într-un interviu.

Potrivit miliardarului, inteligența artificială va schimba modul de lucru și va crea domenii noi, care până recent păreau desprinse din science-fiction. În acest context, Altman susține că locurile de muncă actuale vor părea „plictisitoare” în comparație cu oportunitățile din viitorul apropiat.

Peste zece ani, rutina de birou ar putea fi înlocuită de activități legate de explorarea spațiului, iar creatorul ChatGPT consideră că explorarea sistemului solar ar putea deveni o oportunitate profesională reală, nu doar un domeniu rezervat astronauților.

„În 2035, acel absolvent de facultate — dacă va mai merge la facultate — ar putea foarte bine să plece într-o misiune de explorare a sistemului solar, într-o navă spațială, într-un job complet nou, foarte interesant, extrem de bine plătit și incredibil de captivant”, a spus acesta.

Viziunea este susținută și de planurile marilor agenții spațiale, în condițiile în care NASA are ca obiectiv trimiterea unei misiuni pe Marte până în 2030. În același timp, Bill Gates afirmă că tehnologia va reduce semnificativ durata săptămânii de lucru, deoarece oamenii nu vor mai fi necesari „pentru majoritatea lucrurilor” repetitive.

Transformarea va fi atât de amplă, încât tinerii ar putea privi joburile actuale ca pe o corvoadă inutilă. Altman afirmă că aceștia se vor simți „foarte prost” pentru angajații din trecut, „pentru că noi a trebuit să facem această muncă veche, foarte plictisitoare, iar acum totul este mult mai bun”.

Dincolo de explorarea spațială, Sam Altman consideră că noile tehnologii deschid oportunități importante în antreprenoriat. Barierele de intrare în afaceri se reduc, iar puterea unui singur individ de a crea plusvaloare este una fără precedent.

„Dacă aș avea acum 22 de ani și aș absolvi facultatea, m-aș simți cel mai norocos copil din toată istoria. Probabil că acum este posibil să pornești o companie, o companie cu o singură persoană, care să ajungă să valoreze peste un miliard de dolari și, mai important decât atât, să ofere lumii un produs și un serviciu extraordinar — și asta este ceva absolut nebunesc”, a mai spus acesta.