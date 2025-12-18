Măsură controversată în SUA. Categoriile de angajați care pot primi despăgubiri pentru discriminare la locul de muncă

O oficială din administraţia preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat pe „bărbaţii albi” care se consideră discriminaţi la locul de muncă să depună cereri de despăgubiri la o agenţie anti-discriminare, înfiinţată în anii ’60 pentru a proteja persoanele afro-americane, transmite AFP.

Conform administraţiei preşedintelui republican, politicile progresiste woke promovate de democraţii fostului preşedinte Joe Biden ar fi transformat vechea discriminare împotriva persoanelor de culoare, dând acum loc unei discriminări inversate.

„Eşti un bărbat alb care a suferit o discriminare la locul de muncă pe motiv de sex sau rasă ? Ai putea avea dreptul la despăgubiri", explică Andrea Lucas, preşedinta Agenţiei federale însărcinate cu respectarea legislaţiei anti-discriminare la locul de muncă (EEOC).

Agenţia, înfiinţată în 1964 printr-o lege privind drepturile civile, promovează acum pe site-ul său sprijinul acordat persoanelor afectate de aşa-numita „discriminare pozitivă”.

„EEOC se angajează să identifice, să combată şi să elimine toate formele de discriminare bazate pe rasă şi sex, inclusiv împotriva bărbaţilor albi, atât împotriva candidaţilor (pentru un loc de muncă), cât şi a angajaţilor", asigură Andrea Lucas.

Trump a anulat încă din prima zi de mandat, în ianuarie, programele DEI („diversitate, echitate şi incluziune”) care vizează diversitatea rasială şi de gen şi a stabilit că Statele Unite vor recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin, respectând astfel promisiunea din campania electorală de a combate ideologia progresistă woke şi de a promova politici sociale conservatoare. Preşedintele republican a mai promis că va combate discriminarea pozitivă în instituţii, centre universitare şi companii.

Vicepreşedintele său, JD Vance, a distribuit miercuri pe platforma socială X un articol în care un scenarist de la Hollywood povesteşte cum i s-a refuzat participarea la un proiect pentru că este un tânăr alb. Mişcarea DEI „a fost un proiect deliberat de discriminare, în special împotriva bărbaţilor albi”, a subliniat vicepreşedintele SUA.

„Aveţi perfectă dreptate!”, i-a răspuns Andrea Lucas, denunţând „o vastă discriminare sistematică şi ilegală care a vizat în principal bărbaţii albi”, adăugând că agenţia sa „nu se va opri până când aceste discriminări nu vor fi eliminate”.