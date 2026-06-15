Republica Moldova. Achitările poliţiştilor învinuiţi de tortura de comisariate în urma răscoalei anticomuniste din 7 aprilie 2009 continuă. Judecătoria Chişinău i-a achitat luni, 15 iunie, pe doi de ofiţeri de poliţie, învinuiţi că l-au torturat activistul Anatol Mătăsaru.

Sentinţa de achitare a celor doi poliţişti a fost pronunţată la câteva zile după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câştig de cauză fostei deputate Valentina Cuşnir, maltratată în seara de 7 spre 9 aprilie 2009 în apropiere de clădirea Guvernului. Femeia i-a denunţat pe doi ofiţeri de rang înalt, Dumitru Rusu şi Petru Corduneanu, care au fost achitaţi la toate nivelurile justiţiei de la Chişinău.

Cei doi ofiţeri achitaţi în dosarul de tortură a lui Anatol Mătasaru se numesc Octavian Sîrbu şi Igor Pîntea.

Dosarul respectiv este examinat în instanţă de 15 ani.

Precizăm că zeci de poliţişti învinuiţi de tortură în urma evenimentelor din aprilie 2009, au fost achitaţi de justiţia moldovenească. Între timp, poliţiştii achitaţi au fost avansaţi în grad şi în carieră. Iar multe dintre victime şi-au găsit dreptatea la CEDO, fiind despăgubiţi cu mii de euro din bugetul public.

Decizia este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară.

Procurorul pe caz a solicitat ca Octavian Sîrbu să fie declarat vinovat, dar să nu fie tras la răspundere penală pe motiv că fapta este prescrisă.

Magistrata Renata Popescu-Baltă, care a examinat dosarul timp de şase ani, i-a achitat pe cei doi ofiţeri pe motiv că fapta nu ar fi fost comisă de ei.

Potrivit sentinţei, procurorii s-au bazat doar pe presupuneri la înaintarea învinuirii şi nu au prezentat probe concludente care să confirme învinuirea.

Precizăm că Anatol Mătăsaru a denunţat mai mulţi poliţişti care l-au bătut după ce l-au reţinut în aprilie 2009. Însă procurorii i-au scos de sub urmărire penală. Ulterior, aceştia s-au prezentat în instanţă în calitate de martori ai apărării. Având grijă să formeze alibiuri solide pentru foştii colegi.

Iniţial, Judecătoria Chişinău i-a condamnat pe Sîrbu şi şi Pîntea la câte cinci ani de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel a menţinut sentinţa, însă Curtea Supremă de Justiţie a trimis dosarul la rejudecare în prima instanţă. De atunci au fost schimbaţi mai mulţi procurori şi judecători, care au folosit diferite şiretlicuri pentru ca să nu pronunţe verdictul.

De exemplu, o magistrată a amânat pronunţarea până a ieşit în concediu de materntate. Un alt magistrat a întins examinarea până a plecat să lucreze în altă instanţă.

Cel mai mult dosarul s-a aflat în gestiunea magistratei Renata Popescu-Baltă. Pe 11 aprilie se vor împlini şapte ani de la prima şedinţă de examinarea dosarului de către magistrata Popescu-Baltă.

De când a fost comisă infracţiunea de tortură faţă de Anatol Mătăsaru au trecut 17 ani. De atunci au căzut două regimuri, s-au schimbat patru şefi de stat, a fost condamnat, apoi eliberat din închisoare fostul premier Vlad Filat, s-au perindat şapte procurori generali şi a ajuns pe banca acuzaţilor chiar şi Vladimir Plahotniuc. Iar lui Mătăsaru i s-a născut un fiu care este deja elev la colegiu.

În acest timp au decedat câţiva martori ai acuzării, iar unii au plecat din Republica Moldova pentru totdeauna. A murit şi Eduard Baghirov, rusul învinuit de provocarea şi organizarea răscoalei din aprilie.

Anatol Mătăsaru a depus de trei ori cerere în instanţa de judecată, solicitând accelerarea examinării dosarului.

Procurorii au evitat să-i pună sub învinuire pe unii poliţişti care l-au torturat pe Mătăsaru.

„Cociorvă îmi cerea să declar că protestele mele au fost regizate de telejurnalista Lorena Bogza şi achitate de Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă şi alţi politicieni anti-comunişti. Pentru că nu răspundeam ce vor să audă, Cociorvă îi făcea semn lui Saachian, iar ultimul mă lovea cu piciorul. Ţin minte şi acum cum îi arăta talpa la pantofi”, ne-a declarat activistul.

În final, dosarul a fost disjuncat. Ofiţerul de poliţie Ghenadie Floreac şi subalternii săi, subofiţerii Mocanu şi Chirtoacă, care l-au reţinut pe Mătăsaru în dimineaţa de 8 aprilie 2009, au fost trimişi pe banca acuzaţilor pentru depăşirea atribuţiilor, primind pedepse simbolice cu suspendarea executării.

Condamnarea penală nu l-a încurcat pe Floreac să-şi facă o carieră strălucită în Poliţie, la moment fiind şeful Inspectoratului într-un raion din nordul Republicii Moldova.

Iar sub învinuirea de tortură au rămas pe banca acuzaţilor Octavian Sîrbu şi Igor Pîntea. Deşi aveau statut de învinuit într-un dosar penal, cei doi ofiţeri de poliţie şi-au făcut şi ei cariere strălucite.

În perioada guvernării lui Plahotniuc, Igor Pîntea a fost făcut şef la Penitenciarul nr.13 din Chişinău, având misiunea pentru a-i păzi în special pe adversarii oligarhului. Iar în perioada cât Pîntea a fost şef la închisoarea din Chişinău au fost semnalate mai multe cazuri de tortură fizică şi psihologică.

După căderea regimului Plahotniuc şi fuga sa a dispărut din Republica Moldova şi Igor Pîntea. Acesta a fost asistat în instanţă de un avocat, care s-a jurat că nu ştie unde se află clientul său.

Octavian Sîrbu a ajuns colonel şi şef de secţie la Inspectoratul Naţional de Investgaţii (INI). Colonelul Sîrbu a declarat în instanţă că în 2009 era un copil, proaspăt absolvent al Academiei de Poliţie şi nu a putut să tortureze.

Poliţiştii care au fost scoşi de sub urmărire penală, au ajuns martori ai apărării pentru Sîrbu şi Pîntea. „Din 2009, Mătăsaru mă persecută şi spune doar minciuni despre mine”, a declarat Saachian în instanţă.

Sursele EvZ din cadrul INI au comunicat că Octavian Sîrbu ar fi făcut eforturi deosebite în destructurarea schemei lui Ilan Şor. Tot el ar fi iniţiatorul dosarului intentat pentru acţiuni de tortură de către fostul primar de Boldureşti, Nicanor Ciochină.

Potrivit lui Anatol Mătăsaru, dacă Igor Pîntea s-a limitat doar la ameninţări în adresa sa, atunci Octavian Sîrbu a încercat să-l corupă de câteva ori. „A apelat la diferiţi cunoscuţi comuni ca să mă roage să-mi retrag acuzaţiile contra unor sume de mii de euro. Am refuzat de fiecare dată. Apoi m-a ameninţat că el îm va demonstra cine îmi finanţeaţă activitatea civică”, ne-a comunicat Mătăsaru.

Activistul a declarat pentru Evenimentul Zilei că atitudine justiţiei în dosarul respectiv a reprezentat pentru el o altă tortură. „Închipuiţi-vă 17 ani de luptă, mai întâi doi ani la procurori. Apoi încă 15 ani în instanţă. Sute de şedinţe de judecată, în care am fost acuzat şi umilit.

A fost o tortură. Dacă iniţial, după căderea regimului lui Voronin, am crezut că se va face marea schimbare în justiţie, nu a fost să fie.

Cred că până se va pronunţa şi Curtea Supremă de Justiţie, vor trece încă cel puţin patru ani. Vor fi în total 20 de ani. O perioadă prea mare din viaţa unui om. Sper doar că cândva, acest caz să fie studiat la facultatea de drept ca exemplu cum nu trebuie să se facă justiţie.

Cred că Pîntea şi Sîrbu sărbătoresc acum. Sărbătoresc o victorie murdară, o mârşăvenie. Nu cred că aceşti indivizi mai au ceva sfânt în ei. Oricum, Dumnezeu le rânduieşte pe toate. Dar cel mai grav este că această sentinţă îi va încuraja pe alţi torţionari ”, a comentat activistul.