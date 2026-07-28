Diversiunea Adrian Păunescu a eşuat. Greva generală a început

Ieri, a început greva generală a medicilor şi personalului sanitar. Asta i-a speriat rău de tot. Din două motive. Unul, pentru că nu mai puteau folosi sloganurile învechite, cele cu derbedeii, huliganii, analfabeţii, galeriile de fotbal care au ieşit în stradă să strice feng shui-ul lui Bolojan de la semnarea contractelor cu Rheinmetall sau Schwartz, ori dusul acasă, la Bruxelles, pe bani publici, a nimeniministrului Vlad Pâslaru.

De astă dată este vorba despre medici, oameni care au făcut multă, foarte multă carte. Unii, sigur, mult mai multă decât toţi membrii demisului guvern tupeist al lui Bolojan la un loc. Profesori doctori a căror competenţă este recunoscută pe plan mondial, au intrat inclusiv ei în grevă, aşa că povestea cu golanii, galeriile de fotbal, analfabeţii şi needucaţii a murit înainte de a se naşte.