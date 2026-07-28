Claudiu Târziu consideră că George Simion a încercat să se folosească de notorietatea lui Călin Georgescu și susține că relația dintre cei doi nu este una sinceră, ci bazată pe interes politic. Invitat în emisiunea „Contrapunct”, realizată de Dan Andronic și difuzată pe canalul de YouTube Hai România, fondatorul Acțiunii Conservatoare a explicat de ce crede că apropierea dintre cei doi lideri urmărește obținerea unui impact electoral mai mare.

Discuția a pornit de la un sondaj în care Claudiu Târziu apărea între primii cinci lideri politici în clasamentul încrederii. Dan Andronic a remarcat că acesta a ajuns la 18%, deși are o prezență redusă la televiziuni și a plecat din AUR pentru a fonda Acțiunea Conservatoare.

Claudiu Târziu a spus că rezultatul l-a bucurat, dar nu l-a surprins, deoarece observă reacțiile oamenilor atât în mediul online, cât și în timpul deplasărilor prin țară.

„Sigur că m-a bucurat, pentru că încrederea pe care ți-o acordă oamenii întotdeauna te bucură, mai ales că ai muncit pentru ea. Ai muncit să demonstrezi că ești altfel, că ai o viziune, că ești serios și așa mai departe”, a declarat acesta.

Târziu a explicat că merge în mai multe regiuni ale țării pentru a discuta direct cu oamenii, despre care spune că sunt nemulțumiți și au tot mai puțină încredere în clasa politică.

„Lumea este foarte necăjită, foarte supărată, cu foarte puțină încredere în clasa politică și pe bună dreptate, după ce cu toții am fost înșelați de atâtea ori în acești 36 de ani”, a afirmat liderul Acțiunii Conservatoare.

Întrebat despre dezvoltarea noii formațiuni, Claudiu Târziu a spus că Acțiunea Conservatoare a strâns în aproximativ un an câteva mii de membri cotizanți și a constituit organizații în toate județele.

„Am arătat că nu suntem o aventură politică, nu suntem un partid de buzunar, suntem o formațiune chiar puternică și în stare să aspire, pe drept cuvânt, la poziția de alternativă reală la clasa politică actuală”, a declarat acesta.

Mirel Curea a apreciat seriozitatea fostului lider AUR, dar l-a întrebat cum poate depăși actualul nivel de susținere într-o societate în care deciziile politice sunt influențate puternic de emoție. Claudiu Târziu a răspuns că seriozitatea este una dintre calitățile care lipsesc politicii românești.

„Este seriozitatea care te obligă să faci ceea ce ai promis și, pe de altă parte, să te dai deoparte atunci când nu ești în stare să faci. Dacă ești un om serios, nu poți să te pui singur în situații penibile, să ocupi funcții înalte în stat care, în mod evident, te depășesc”, a spus Târziu.

Potrivit acestuia, 21% dintre români încă nu îl cunosc, ceea ce i-ar oferi posibilitatea unei creșteri viitoare. În privința emoției, Târziu a afirmat că oamenii trebuie să primească în primul rând speranță.

„Eu cred că oamenii au nevoie de următoarea emoție, cea mai mare, cea care le creează speranță. Ca să dai speranță oamenilor, în primul rând trebuie să arăți că știi, că poți și că vrei”, a declarat acesta.

Dan Andronic l-a întrebat apoi dacă intenționează să se includă în fenomenul politic creat în jurul lui Călin Georgescu, observând că cei doi promovează teme asemănătoare. Claudiu Târziu a respins această interpretare și a susținut că el vorbește despre valorile conservatoare încă din anii ’90.

„Domnia sa, cu tot respectul, încearcă să spună niște lucruri care seamănă cu ceea ce spun eu. Eu, în 1993, 1994, 1995, vorbeam despre lucrurile despre care vorbesc și acum. Despre aceleași valori, despre aceleași principii, despre libertatea de exprimare, despre nevoia de a ne apăra pământul, familia, suveranitatea”, a spus Târziu.

Acesta a afirmat că nu poate fi considerat în siajul unui alt lider doar pentru că persoana respectivă are mai multă notorietate.

„Nu am cum să fiu în siajul cuiva, chiar dacă are mai mare notorietate, mai mare credibilitate”, a continuat acesta. Târziu s-a definit drept conservator și a respins eticheta de „suveranist”. „Eu sunt un om de dreapta, un om conservator, un om care vreau să-i ridic pe toți ai mei, românii mei, la prosperitate. Valori cum sunt familia, credința, națiunea, libertatea”, a declarat liderul Acțiunii Conservatoare.

Claudiu Târziu a susținut că este democrat și că respinge orice formă de cult al personalității.

„Resping cultul personalității pe care, odată ce îl identific, îl taxez, indiferent cine este. Din această perspectivă, liderii zis suveraniști cam au o problemă”, a spus acesta.

Potrivit lui Târziu, liderii politici nu ar trebui să lase impresia că pot rezolva singuri, printr-un gest, probleme care necesită o echipă bine pregătită. El a afirmat și că ieșirea României din Uniunea Europeană sau din NATO ar avea efecte grave.

„Eu cred că ieșirea noastră din UE sau din NATO ar fi catastrofală pentru România. Aici ne despărțim, vedeți, ne despărțim în multe locuri”, a precizat Claudiu Târziu. Acesta a insistat că nu dorește să urmeze un alt lider și că are propria viziune politică. „Nu intru în siajul nimănui. Eu am o viziune politică, am o voință politică, am o echipă cu care vreau să fac”, a declarat el.

La finalul intervenției sale, Dan Andronic l-a întrebat direct dacă relația dintre George Simion și Călin Georgescu este sinceră.

„Nu. Pe scurt, nu”, a răspuns Claudiu Târziu.

Acesta a susținut că George Simion ar fi încercat să se folosească de notorietatea lui Călin Georgescu, iar Georgescu ar fi beneficiat, la rândul său, de apropierea de AUR.

„Eu cred că, pur și simplu, George Simion tot timpul a vrut să se folosească de domnul Georgescu și domnul Georgescu a folosit, la un moment dat, apropierea de AUR”, a afirmat Târziu. Reapropierea celor doi l-a surprins, însă fostul lider AUR consideră că motivul ar putea fi impactul electoral mai mare pe care îl pot avea împreună. „Eu cred că dânșii sunt împreună pentru că știu că împreună pot să aibă un impact mai mare, și nu separat”, a spus acesta.

Întrebat ce părere avea George Simion despre Călin Georgescu în perioada în care lucrau împreună, Claudiu Târziu a răspuns că aceasta nu era „neapărat măgulitoare”, fără să ofere alte detalii.

Târziu a recunoscut însă că sprijinul oferit de Călin Georgescu a fost important pentru rezultatul obținut de George Simion la alegerile prezidențiale.